  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

آغاز صید ماهیان گرمابی از استخرهای کشاورزی علی آبادکتول

آغاز صید ماهیان گرمابی از استخرهای کشاورزی علی آبادکتول

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: صید ماهیان گرمابی در استخرهای دو منظوره کشاورزی در علی آبادکتول آغاز شد.

مدیرکل شیلات گلستان در حاشیه آغاز این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سطح استان 390 واحد پرورش ماهی گرمابی در سطح 40 هکتار از مزارع فعال هستد.

علی اکبر پاسندی گفت: استان گلستان قطب کشاورزی و ما معتقدیم پرورش ماهیان بخصوص گرمابی همزمان با کار و فعالیت کشاورزی نه تنها تاثر منفی بر کشاورزی ندارد، بلکه تاثیرات مثبتی نیز به همراه خواهد داشت.
 
وی عنوان کرد: اکثر کشاورزانی که دارای استخرهای خاکی با وسعت زیر هکتار را قبلا احداث کرده اند می توانند به پرروش ماهی بپردازند و با هماهنگی مدیران شهرستانها به کار آموزش و ترویج پرداخته ایم.
 
پاسندی بیان داشت: به لطف خدا از هر هکتار 15 تن ماهی برداشت می شود و در این استخرهای دو منظوره کشاورزی، ماهیهای از قبیل کپور، آمور، فیتوفاک و ... قابل پرورش است.
 
کد مطلب 2017961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها