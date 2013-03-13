آغاز صید ماهیان گرمابی از استخرهای کشاورزی علی آبادکتول

مدیرکل شیلات گلستان در حاشیه آغاز این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سطح استان 390 واحد پرورش ماهی گرمابی در سطح 40 هکتار از مزارع فعال هستد.

علی اکبر پاسندی گفت: استان گلستان قطب کشاورزی و ما معتقدیم پرورش ماهیان بخصوص گرمابی همزمان با کار و فعالیت کشاورزی نه تنها تاثر منفی بر کشاورزی ندارد، بلکه تاثیرات مثبتی نیز به همراه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: اکثر کشاورزانی که دارای استخرهای خاکی با وسعت زیر هکتار را قبلا احداث کرده اند می توانند به پرروش ماهی بپردازند و با هماهنگی مدیران شهرستانها به کار آموزش و ترویج پرداخته ایم.

پاسندی بیان داشت: به لطف خدا از هر هکتار 15 تن ماهی برداشت می شود و در این استخرهای دو منظوره کشاورزی، ماهیهای از قبیل کپور، آمور، فیتوفاک و ... قابل پرورش است.