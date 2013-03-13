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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۹

حسيني:

ادارات بخش سرولایت نیشابور برای استقبال از مسافران نوروزی آماده شدند

ادارات بخش سرولایت نیشابور برای استقبال از مسافران نوروزی آماده شدند

نيشابور - خبرگزاري مهر: رئیس ستاد تسهیلات زائر بخش سرولایت نیشابور گفت: برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم برای تامین امکانات رفاهی مسافران نوروزی انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مومن حسینی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات زائر این بخش در محل بخشداری در شهر چکنه، اظهار كرد: برنامه‌ریزی شد که ادارات و دهیاران بخش نسبت به نصب پارچه و بنر خیر مقدم اقدام کنند و شخص شهردار اقدام به هماهنگی امور کند.

رئیس ستاد تسهیلات زائر بخش سرولایت نیشابور بيان كرد: در این جلسه مصوب شد که شهرداری نسبت به تهیه بنر خیرمقدم به مسافران با ذکر آدرس، شماره تلفن ستاد اسکان، سامانه پیامک شهرداری و خدمات رفاهی به مسافران اقدام و در مبادی شهر چکنه نصب شود.

حسيني بيان کرد: مقرر شد که فرماندهی انتظامی بخش اقدامات حفاظتی برای پیشگیری از سرقت را در ایام تعطیلات، پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در شب چهارشنبه‌سوری و همچنین پلیس‌راه منطقه نسبت به پوشش محور سرولایت در طول ایام تعطیلات اقدام کند.

وي اظهار کرد: هماهنگ شده است که مسئولیت تهیه محل اسکان و ساماندهی مسافران بر عهده آموزش و پرورش بخش قرار گیرد.

رئیس ستاد تسهیلات زائر بخش سرولایت نیشابور افزود: از مصوبات این جلسه این بود که اداره راه و شهرسازی بخش نیز پیش‌بینی‌های لازم را برای راه‌اندازی اکیپ سیار تعمیرات خودرو و ترمیم سطح آسفالت جاده‌ها را در طی ایام تعطیلات در محور سرولایت داشته باشد.

حسيني گفت: در این جلسه مصوب شد که ادارات برق، مخابرات و آب و فاضلاب بخش نظارت لازم را بر خطوط شبکه برای پیشگیری از قطعی احتمالی داشته باشند.

وي بيان کرد: مقرر شده است بانک‌های کشاورزی و صادرات شهر چکنه نسبت به تامین موجودی خودپردازها در ایام تعطیلات اقدام کنند و شهرداران و دهیاران نیز نسبت به زیباسازی و نظافت عمومی شهر و روستاها در ایام تعطیلات اهتمام داشته باشند.

 

کد مطلب 2017969

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