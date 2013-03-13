  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۵۸

زريبافان از تحقيق و تفحص از بنياد شهيد استقبال كرد

زريبافان از تحقيق و تفحص از بنياد شهيد استقبال كرد

رئيس بنياد شهيد گفت: مدیرانی را که تخلف داشتند برکنار کردیم اما این مدیران برکنار شده مدعی شده اند باید تحقیق و تفحص صورت گیرد من هم استقبال مي كنم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت دولت، مسعود زريبافان اظهار داشت: مدیرانی را که تخلف داشتند برکنار کردیم اما این مدیران برکنار شده مدعی شده اند باید تحقیق و تفحص صورت گیرد. ما پاک و مدعی خدمت هستیم و وارد جنجالها نمی شویم.

وی درباره اعلام اسامی مدیران متخلف برکنار شده در بنیاد شهید گفت: ما مانند بعضی ها جنجال نمی کنیم اما تخلف این مدیران را در مسیر قانونی خود پیگیری می کنیم تا به نتیجه برسد.

کد مطلب 2017970

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها