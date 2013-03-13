زريبافان از تحقيق و تفحص از بنياد شهيد استقبال كرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت دولت، مسعود زريبافان اظهار داشت: مدیرانی را که تخلف داشتند برکنار کردیم اما این مدیران برکنار شده مدعی شده اند باید تحقیق و تفحص صورت گیرد. ما پاک و مدعی خدمت هستیم و وارد جنجالها نمی شویم.



وی درباره اعلام اسامی مدیران متخلف برکنار شده در بنیاد شهید گفت: ما مانند بعضی ها جنجال نمی کنیم اما تخلف این مدیران را در مسیر قانونی خود پیگیری می کنیم تا به نتیجه برسد.