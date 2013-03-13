پیکر 132 شهید دوران دفاع مقدس به وطن بازگشت/20 جسد تحویل عراقیها شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر این شهدا که در عملیاتهای والفجر هشت و خیبر به شهادت رسیده اند در میان خیل عظیم مسئولان نظامی، انتظامی، محلی، خانواده های شهدا، جانبازان، ایثارگران و کاروانهای راهیان نور به آغوش وطن بازگشتند.



پیکر پاک و مطهر این شهدای بزرگوار در یک ماه گذشته توسط کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در مناطق عملیاتی فاو و جزیزه مجنون در خاک عراق یافت شده اند.



در همین راستا فرمانده قرارگاه عملیاتی کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح نیز از تحویل همزمان 20 جسد عراقی‌ که در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور پیدا شده به مقامات عراقی خبر داد.



حسین عشقی گفت: پیکر مطهر این شهیدان به پادگان شهید محمودوند معراج شهدای اهواز واقع در سه راهی خرمشهر منتقل می شوند.



به گفته وی عموم مردم به ‌ویژه کاروانهای راهیان نور می توانند برای زیارت عطر این شهدا، به پادگان شهید محمودوند و معراج شهدای اهواز مراجعه کنند و از فیض معنوی حضور بهره مند شوند.