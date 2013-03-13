  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

مسکنی خبر داد:

برخورد جدی با مظاهر بدحجابی در نوروز 92

برخورد جدی با مظاهر بدحجابی در نوروز 92

ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی مازندران گفت: برخورد جدی با مظاهر بدحجابی در نوروز 92 صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی پیش از ظهر یکشنبه در رزمایش طرح نوروزی 92 در ساری با اشاره به اینکه طرح نوروزی یکی از طرحهای مهم و اساسی برای یگان امدادی و انتظامی محسوب می شود گفت: پیش بینی می شود شاهد رشد 10 تا 15 درصدی گردشگران به استان باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی مازندران گفت: ایجاد آرامش، رضایتمندی مردم، اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، کاهش تلفات جاده ای، برقراری نظم و امنیت،کنترل وسایط نقلیه و برخورد قاطع با متخلفان از جمله اهداف طرح نوروزی است.

مسکنی با بیان اینکه یکی از ماموریتهای اصلی نیروی انتظامی برخورد با مظاهر علنی فساد اخلاقی است،گفت:  با مظاهر بی حجابی و بد حجابی برخورد جدی می شود.

وی با بیان اینکه مسافران و گردشگران نباید مازندران را محلی برای ارتکاب کارهای غیر اخلاقی بدانند،گفت: نیروی انتظامی و تمام واحدهای یگان امداد در برخورد با مظاهر غیر اخلاقی کوشا باشند و با این افراد  طبق موازین قانونی  برخورد  قاطع صورت گیرد.

وی بیان داشت: هزار و 700 نیروی پلیش راهور،255 اتومبیل و 100 دستگاه موتور در ایام نوروز به مسافران خدمات ارائه می کنند. طرح نوروزی 92 از 27 اسفند آغاز و تا 17 فروردین اجرایی می شود.

تامین آرامش مسافران نوروزی توسط ناجا

استاندار مازندران گفت: نیروی انتظامی زمینه امنیت و آرامش را برای مسافران نوروزی فراهم سازد. سید علی اکبر طاهایی در رزمایش طرح نوروزی 92 در ساری اظهار داشت: همیاران پلیس،پایگاه امداد،هلال احمر،اورژانس،بهداشت و درمان  وهمه سازمان ها برای امنیت و ارامش مسافران نوروزی بسیج شوند.

وی با بیان اینکه یکی از مقصدهای اصلی گردشگران برای مسافرت به مازندران خواهد بود،گفت: امسال شاهد بار ترافیکی در جاده های مواصلاتی استان خواهیم بود.

استاندار مازندران با بیان اینکه مازندران به عنوان قطب صنعت گردشگری در کشور محسوب می شود،گفت: نیروی انتظامی باید زمینه امنیت و ارامش را برای مسافران نوروز فراهم کنند .

طاهایی با اشاره به اینکه سال پیش روسال پایانی دولت دهم است،گفت: انتظار داریم دولت دهم در ماهای پایانی سال خدمات شایسته ای به مردم ولایتمدار و انقلابی ایران اسلامی ارائه کند.

طاهایی  از همدلی و عزم نیروی انتظامی مازندران جهت خدمت رسانی بی منت به مسافران نوروزی تفدیر کرد و گفت: با توجه به تعطیلات پیش رو طرح نوروزی تا 17 فروردین 92 ادامه خواهد داشت.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد. 



 

کد مطلب 2017979

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها