استقرار 14 ایستگاه امداد و نجات و 10 پایگاه تسهیلات سفرهای نوروزی در البرز

نیما توکلی ظهر چهارشنبه در حاشیه مانور ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه های این سازمان در بهار 92 گفت: سازمان جمعیت هلال احمر استان البرز با دو محور "امداد و نجات" و " تسهیلات نوروزی و فرهنگی" میزبان گردشگران خواهد بود.

وی افزود: در این راستا 14 ایستگاه امداد و نجات به صورت ثابت و سیار ارائه خدمات خواهند داشت.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان البرز ادامه داد: در کنار این ایستگاه ها، 10 پایگاه تسهیلات سفرهای نوروزی نیز در نقاط مختلف با حضور اعضای جوان جمعیت هلال احمر تا پایان نوروز مستقر خواهد بود.

ایجاد 4 خیمه نماز ویژه مسافران نوروزی در نقاط پرتردد استان

توکلی همچنین از ایجاد 4 خیمه نماز در مسیر های پرتردد استان نیز خبر داد و گفت: در راستای ایجاد امکانات و تسهیلات برای مسافران نوروزی 4 ایستگاه خیمه نماز در نقاط پرتردد استان ایجاد خواهد شد.

وی افزود: 9 ایستگاه سلامت، 3 ایستگاه امداد خودرو، آمبولانس، خودرو آرگو، یک فروند بالگرد و موتورهای امدادی جمعیت هلال احمر نیز تا پایان نوروز در آماده باش کامل هستند.