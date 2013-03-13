پرداخت سیار خسارت بیمه ایران به آسیب دیدگان مالی در استان سمنان

عزیزالله مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وجود 11 شهرک صنعتی و 13 منطقه صنعتی و تولیدی در سطح استان سمنان اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از کارخانجات صنعتی و تولیدی به علت اینکه دفاتر مرکزی آنها در خارج از استان دایر است مبادرت به اخذ پوشش های بیمه ای در خارج از استان می کنند.

وی ضمن ابراز تاسف از اینکه بخش عمده ای از کارخانجات فعال در استان پوشش های بیمه ای خود را از شهرهای تهران یا استان های مجاور اخذ می کنند تصریح کرد: جایگاه صنعت بیمه ایران در این استان باید به وضعیت مطلوب تری دست پیدا کند زیرا این استان در زمینه شهرک های صنعتی و مناطق ویژه صنعتی و کارخانجات فعال از جایگاه بسیار بالایی در کشور برخوردار است.

مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران در استان سمنان یادآور شد: با این اقدام که توسط کارخانجات صنعتی و تولیدی انجام می گیرد در واقع حق بیمه های استان که همان سرمایه های اصلی استان محسوب است از این استان خارج می شود.

مختاری ضمن بیان اینکه حق بیمه که همان پول و سرمایه یک استان سمنان است می تواند صرف رشد اقتصادی و توسعه همین استان شود و به اشتغال و تولید استان کمک فراوانی کند اظهار داشت: این امر نیازمند حمایت مسئولان و مدیران صنایع و واحدهای تولیدی به ویژه در شهرک های صنعتی استان است.

وی با اشاره به اینکه شرکت سهامی بیمه ایران استان سمنان در 11 ماهه گذشته سال جاری 387 میلیارد و 950 میلیون ریال خسارت پرداخت کرده است، افزود: این میزان پرداخت نسبت به سال قبل دارای 30 درصد رشد بوده است.

مختاری تصریح کرد: در 11 ماهه گذشته سالجاری حق بیمه تولید در شرکت بیمه ایران استان سمنان نیز رقمی معادل 437 میلیون ریال بوده که این میزان رقم نیز نسبت به سال گذشته از رشد 57 درصدی برخوردار است.

مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران در استان سمنان خاطر نشان ساخت: شاخص رشد بیمه بستگی به توسعه فروش بیمه عمر و زندگی دارد که در این راستا با وجود این که درآمد بیمه عمر و زندگی در دنیا 60 درصد است این رقم در ایران به هشت درصد می رسد و در استان سمنان نیز 3.4 درصد را شامل می شود.

مختاری اضافه کرد: اجرای طرح بیمه پرداخت حقوق به کارکنان خصوصی و دولتی در سطح استان سمنان مهمترین برنامه های در دست اجرا از سوی بیمه ایران است.

وی به بحث افزایش قیمت دیه در سال 92 بر اساس مصوبه شورای عالی قضایی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در ابتدای سال 92 قیمت دیه به میزان 20.6 درصد افزایش پیدا می کند در صورتی که شرکت سهامی بیمه ایران با هدف مساعدت با بیمه گزاران حق بیمه پرداختی را تنها 10 درصد افزایش می دهد.

وی اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت خودرو در ماه های پایانی سال شهروندان استان سمنان می توانند با مراجعه به شرکت های سهامی بیمه ایران نسبت به صدرو الحاقیه افزایش مالیه مورد بیمه اقدام کنند.

مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران در استان سمنان ضمن تاکید بر اینکه شرکت های بیمه با هدف ایجاد آرامش شرایط اطمینان بخشی در جهت سرمایه گذاری و رشد اقتصادی جامعه دارند یادآور شد: شرکت بیمه ایران نیز به عنوان تنهاترین شرکت بیمه دولتی 51 درصد بیمه کشور را در اختیار دارد.

مختاری در خاتمه گفت: چهار مرکز بیمه در شهرستان های سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار و 80 نماینده فعال و یک شرکت خدمات بیمه ای در استان سمنان فعالیت دارند.