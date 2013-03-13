تصمیم "مرکل" برای کاهش دستمزد مدیران اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "تورینگر آلگماینه" صدر اعظم آلمان قصد دارد دستمزدهای بیش از حد مدیران در سطح اروپایی را کاهش دهد.

وی که در شهر کمنیتز آلمان سخن می گفت تصریح کرد که این گونه اصراف و زیاده رویها نباید در یک اجتماع آزاد وجود داشته باشد. متاسفانه آشکار شده است که نمی توان بحث فوق را صرفا به بخشهای اقتصادی واگذار کنیم.

"آنجلا مرکل"، همچنین از این تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه نه تنها شوراهای نظارت بلکه مجمع سهامداران نیز دستمزدهای مدیران را بتوانند تعیین کنند حمایت کرد. مرکل همچنین تصریح کرد که وی به خوبی درک می کند وقتی برخی شهروندان درباره برخی دستمزدها که کاملا از چهارچوب خارج شده است تنها سر تکان می دهند و می خواهند به این وضعیت خاتمه دهند.

بحث ها درباره کاهش دستمزد مدیران بعد از موفقیت ابتکار ملی سوئیس در اوایل ماه مارس برای مقابله با دستمزد بالای مدیران و برگزاری همه پرسی درباره کاهش دستمزدهای مدیران اجرایی در این کشور در آلمان نیز مجددا شعله ور شده است.

بر اساس نتایج این نظر سنجی که یک اکثریتِ بیش از دو سوم را به دست آورد، تصمیم گرفته شد که در آینده سهامداران شرکت ها درباره دستمزدهای مدیران تصمیم گیری کنند.