مبلغ یک میلیارد ریال برای بیمه اجتماعی مددجویان چرامی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسن مظاهری گفت: در راستای حل مشکلات درمانی و تسریع در فراهم کردن خدمات درمانی مددجویان 205 خانوار با جمعیت 550 نفر از ابتدای سال جاری تاکنون از خدمات بیمه اجتماعی برخوردار شدند.

وی هدف از اجرای طرح بیمه اجتماعی را توانمندسازی مددجویان و ارتقاء سطح اعتماد به نفس و حفظ منزلت اجتماعی آنان عنوان کرد و اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح و کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی خانواده های تحت حمایت این مبلغ به بیمه اجتماعی مددجویان اختصاص یافت.

مظاهری با اشاره به اینکه ورود بیمه های اجتماعی تحول عظیمی در کاهش هزینه های درمانی مددجویان ایجاد کرده، افزود: پرداخت هزینه های درمانی بیمه عمر و بازنشستگی مجریان طرحهای خودکفایی و زنان سرپرست خانوار شهری،از طریق بیمه های اجتماعی به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند انجام خواهد شد.

پرداخت بیش از یک میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج به مددجویان بویراحمد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویر احمد گفت: بیش از یک میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج و تأمین جهیزیه به نوعروسان و دامادهای تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان پرداخت شد.

زریر انصاری افزود: یکی از خدمات کمیته امداد به مددجویان، پرداخت کمک هزینه تأمین جهیزیه به نوعروسان و هدیه به دامادهای تحت حمایت برای شروع زندگی مشترک است.

وی اظهار داشت: در همین راستا در اسفندماه سال جاری این مبلغ کمک هزینه ازدواج به مددجویان پرداخت شده است.

انصاری با بیان اینکه این مبلغ به 105 عروس و 19 داماد در آستانه ازدواج اهداء شد، تصریح کرد: کمک هزینه پرداختی به هر نوعروس مبلغ 10 میلیون ریال و به هر داماد دو میلیون ریال است.

وی یکی از مهمترین مشکلات ازدواج جوانان را دغدغه های مالی عنوان کرد و گفت: تلاش ما بر این است که فرهنگ ازدواج آسان و ساده در جامعه ترویج و نهادینه شود تا بستر مناسب برای ازدواج جوانان فراهم و از آسیب های اجتماعی جلوگیری شود.

تجلیل از دانش آموزان مجتمعهای فرهنگی تربیتی کمیته امداد کهگیلویه

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه گفت: دانش آموزان نمونه مجتمع تربیتی فرهنگی کمیته امداد این شهرستان تجلیل شدند.

عنایت رحیمی نیا گفت: در آیینهای مختلفی که در مجتمعهای فرهنگی تربیتی شهید بهشتی دیشموک، شهید خیراندیش دهدشت و دخترانه حضرت زهرا (س) دهدشت برگزار شد، از دانش آموزان دارای معدل 17 به بالا تجلیل شد.

وی اعتبار هزینه شده برای این مراسم را بالغ بر 730 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: به دانش آموزان دارای معدل 17 تا 19 هرکدام مبلغ 500 هزار ریال و دانش آموزان دارای معدل 19به بالا هر کدام مبلغ یک میلیون ریال اهداء شد.

رحیمی نیا تصریح کرد: برپایی این گونه مراسم برای بالا بردن روحیه دانش آموزان و ایجاد انگیزه در دیگر دانش آموزان در راستای موفقیت در امتحانات پایان سال برگزار می شود.

وی بیان داشت: مجتمعهای کمیته امداد شهرستان با ظرفیت 205 دانش آموز پسر و دختر، با امکانات رفاهی و تحصیلی، دانش آموزان تحت حمایت پسر و دختر دارای شرایط پذیرش را برای مدت یک سال تحصیلی پذیرش کردند.

رحیمی نیا داشتن معدل بالا، دوری منازل مسکونی از مدرسه یا نبودن مدرسه در محل سکونت را از جمله شرایط پذیرش دانش آموزان در این مجتمعها عنوان کرد و افزود: دو مجتمع پسرانه در شهرهای دهدشت و دیشموک و یک مجتمع دخترانه در شهر دهدشت دایر است که دانش آموزان تحت حمایت از این مجتمع ها بصورت شبانه روز استفاده می کنند.

کمک بیش از 900 میلیون ریالی مردم شهرستان بویراحمد به جشن نیکوکاری

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویر احمد از جمع آوری بیش از 900 میلیون ریال کمک های مردمی در جشن نیکوکاری در این شهرستان خبر داد.

زریر انصاری با تقدیر از حضور مردم در جشن نیکوکاری گفت: کمیته امداد نهادی مردمی است و مردم با حضور در جشن نیکوکاری نشان دادند که در همه ی برنامه های مشارکتی و جشن های این نهاد همواره حضوری فعال داشته اند.

وی اظهار داشت: در همین راستا مردم نیکوکار شهرستان بویراحمد با حضور در جشن نیکوکاری این مبلغ را به صورت نقدی و غیرنقدی به هم نوعان نیازمند خود اهدا کردند.

انصاری با بیان اینکه کمکهای جمع‌آوری شده در اولین فرصت در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار می گیرد، اضافه کرد: توزیع کمک‌های مردمی بر اساس شناسایی خانوارهای نیازمند، اولویت‌بندی و ضرورت نیازهای خانواده ها انجام می شود.

وی هدف از برگزاری جشن نیکوکاری را تقویت روحیه عدالت خواهی، نهادینه کردن فرهنگ انفاق و احسان و محرومیت زدایی و ایجاد فرصتی دوباره برای کمک به نیازمندان همزمان با آغاز سال نو عنوان کرد.

کمک 900میلیون ریالی خیرین به ایتام گچساران

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گچساران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون خیرین نیکوکار بیش از 900 میلیون ریال به ایتام تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان کمک کرده اند.

امرالله فروزنده گفت: در قالب اجرای طرح اکرام ایتام با مشارکت خیرین و حامیان نیکوکار، خدمات مختلفی به ایتام تحت حمایت کمیته امداد ارائه می‌شود.

وی اظهار داشت: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون حامیان ایتام این مبلغ را به ایتام تحت حمایت اهداء کردند.

فروزنده افزود: کمکهای خیرین به 281 یتیم در قالب کمک هزینه تحصیلی، درمان و خدمات عمرانی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که همواره مورد تاکید در دین اسلام است، رسیدگی به وضعیت ایتام و دلجویی از آنان است، اظهار داشت: در بسیاری از آیات قرآن و همچنین رفتار و گفتار ائمه بر رسیدگی به وضعیت ایتام و برطرف کردن مشکلات آنان تأکید شده است.

فروزنده با بیان اینکه کمیته امداد نیز در راستای عمل به دستورات دین اسلام و سنت‌های حسنه اقدام به اجرای طرح اکرام ایتام می‌کند، یادآور شد: خیرین نیکوکار همواره در برنامه های کمیته امداد مشارکت داشته و بخصوص در طرح اکرام ایتام یاریگر این نهاد هستند.

جمع آوری 450 میلیون ریال زکات در شهرستان چرام

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ر ه) شهرستان چرام از جمع آوری 450 میلیون ریال زکات مردم این شهرستان در سال جاری خبر داد.

علی حسن مظاهری در بازدید شورای زکات از مساجد شهرستان چرام و روستاهای تابعه، گفت: در راستای کمک به نیازمندان و رفع مشکلات آنان مردم خیر و نیکوکار شهرستان چرام این مبلغ را در سال جاری به کمیته امداد پرداخت کرده اند.

وی با بیان اینکه تعداد 22 مسجد از درآمد زکات تعمیر و بازسازی شده است، افزود: زکات جمع آوری شده در حوزه های فرهنگی، عمرانی،کمک به فقرا، مساکین و در راه ماندگان و در حوزه های مختلف عمران روستاها، کمک به تهیه جهیزیه نوعروسان و ساخت اماکن عمومی و مذهبی در روستاها نیز هزینه می شود.

مظاهری تصریح کرد: دین مبین اسلام موضوع زکات را به عنوان یک امر مهم و ارزشمند مورد تأکید قرار داده است و با عمل کردن صحیح به دستورات و احکام اسلامی بسیاری از نابسامانی های جامعه از بین می رود.

9 مسجد کهگیلویه از درآمد زکات تعمیر و بازسازی شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از کمک به تعمیر و بازسازی 9 مسجد توسط کمیته امداد این شهرستان از درآمد های زکات خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: این مساجد با اعتباری بالغ بر70 میلیون ریال تعمیر و باسازی شده و باقی مانده زکات جمع آوری شده از هر شهر و یا روستا در جاهای عام المنفعه و کمک به ایتام و مردم فقیر همان منطقه هزینه خواهد شد.

وی بیان داشت: در سال جاری به منظور احیاء سنت حسنه زکات تا کنون یک میلیارد و 747 میلیون ریال زکات از مردم نیکوکار شهرستان کهگیلویه جمع آوری شد.

رحیمی نیا تصریح کرد: ستاد احیاءزکات شهرستان با برنامه ریزی موثری که انجام داده، با همکاری فرماندار، ائمه جمعه و جماعات، بخشداران، دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان نسبت به آگاه سازی مردم در خصوص احیاءاین فریضه الهی گام مثبتی برداشته است.

وی اظهار داشت: زکات یکی از فروعات دین اسلام است و کسانی که زکات به آنها تعلق می گیرد بایداحکام آنرا دقیق بیاموزند چرا که اگر به احکام اقتصادی اسلام در خصوص زکات توجه کرده وبه آن عمل شود آثار مثبت آن به زودی در زندگی ما آشکار خواهد شد.

کمک 15 میلیون ریالی یک حامی به ایتام چرام

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چرام از کمک 15 میلیون ریالی یک حامی بعنوان عیدی به شش یتیم مددجوی تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

علی حسن مظاهری گفت: کمیته امداد شهرستان چرام در راستای حمایت از خانواده‌های ایتام تحت حمایت این نهاد طرح‌های مختلفی را در طول سال اجرایی می‌کند.

وی با بیان اینکه اکرام ایتام از جمله طرح‌های اجرایی این نهاد است، اضافه کرد: خوشبختانه حامیان و خیرین شهرستان همکاری مطلوبی در قالب این طرح دارند و همواره کمیته امداد را در اجرای این طرح یاری می‌کنند.

مدیر کمیته امداد شهرستان چرام افزود: اجرای طرح مددجویی،اجرای طرح شهید رجایی، خدمات بهداشتی و بیمه خدمات درمانی از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام می‌شود.

مظاهری همچنین با اشاره به ارائه خدمات خودکفایی و اشتغالزایی، خدمات مسکن و ساختمان، خدمات فرهنگی و آموزش به خانواده‌های تحت حمایت این نهاد تصریح کرد: پرداخت کمک هزینه خرید جهیزیه و هدیه ازدواج، حمایت از آسیب دیدگان، خدمات حقوقی و قضایی، آزادی زندانیان نیازمند، خدمات مددکاری و مشاوره، اکرام و حمایت ایتام و پرداخت وام قرض‌الحسنه از خدمات حمایتی است که در راستای کمک به مددجویان ارائه می‌شود.

وی افزود: دوره‌های آموزشی نیز با هدف ارتقای سطح آگاهی مددجویان برگزار می‌شود.

پرداخت بیش از 200 میلیون ریال به مددجویان بهمئی در مناسبت های مختلف

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بهمئی از پرداخت بیش از 200 میلیون ریال کمک های موردی به افراد نیازمند و ایتام تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان در مناسبت های مختلف خبر داد.

محمد محمدی گفت: فراهم کردن زمینه مشارکت و مساعدت افراد خیر و نیکوکار در کمک به نیازمندان و ایتام از جمله برنامه های کمیته امداد است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی خدمات مختلفی را به فقرا و نیازمندان ارائه می دهد، گفت: در راستای محرومیت زدایی و رفع نیازهای اولیه مددجویان از ابتدای سال جاری تاکنون این مبلغ به صورت موردی و در مناسبت های مختلف به آنها کمک شده است.

محمدی تصریح کرد: کمکهای موردی کمیته امداد در راستای حل مشکلات فوری مددجویان از قبیل کمک هزینه‌های تحصیلی، فرهنگی، معیشتی، بدهکاری مالی و ... به مددجویان پرداخت می شود.

وی همچنین با تشکر از همراهی فرماندار و امام جمعه شهرستان در مناسبت ها و برنامه های مختلف کمیته امداد تصریح کرد: کمک به نیازمندان و رفع مشکلات مناطق محروم با همکاری همه جانبه مسئولین و نهادهای ذیربط امکان پذیر است.