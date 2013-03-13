توفیق آلبوناصر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق هماهنگیهای صورت گرفته کار نظافت عمومی شهر با شعار«تفکیک زباله از مبدا» انجام گرفت.



وی از نهادینه کردن و فرهنگ سازی موضوع تفکیک زباله های تر و خشک از منازل به عنوان هدف اصلی این شعار نام برد.



البوناصر نهادینه کردن مشارکت مردم و دستگاه های اجرایی و فرهنگ سازی برای حفظ برداشت و نظافت شهر و محل زندگی را از دیگر اهداف اصلی اجرای این آئین برشمرد و افزود: با اقدام در این خصوص می‌توان زباله‌های قابل بازیافت را جمع آوری کرده و از میزان زباله های تولیدی در سطح شهر جلوگیری کرد.



وی هماهنگی‌ بین مردم و دستگاه‌های اجرایی را در این خصوص ضروری خواند و اظهار داشت: این امر سبب ارتقای سطح بهداشت محیط و توسعه نظافت عمومی می شود.



روز 23 اسفندماه در سراسر استان خوزستان به نام روز نظافت عمومی نامگذاری شده و مردم و دستگاه های اجرایی در همه شهرهای استان به مناسبت فرا رسیدن سال نو اقدام به پاکسازی شهر و روستای خود کردند.