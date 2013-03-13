  1. استانها
  2. فارس
۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۵

کیانی خو در گفتگو با مهر:

مسافران نوروزی آسمان شیراز را با تلسکوپ رصد می کنند

مسافران نوروزی آسمان شیراز را با تلسکوپ رصد می کنند

شیراز- خبرگزاری مهر: دبیر موسسه پروفسور حسابی گفت:مسافران نوروزی امسال برای اولین بار آسمان شیراز را در ایام عید با تلسکوپ رصد می کنند.

فاطمه کیانی خو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موسسه پروفسور حسابی امسال برای اولین بار در ایام نوروز  برنامه های متنوعی را در زمینه نجوم برای مسافران نورورزی شهر شیراز در محوطه بیرونی ارگ کریمخانی درنظر گرفته است.

وی تصریح کرد: برنامه نجوم در ایام نوروز 92 از دوم تا 13 فروردین ماه صبح و عصر با هدف آموزش و معرفی شیراز به عنوان یکی از مراکز نجوم کشور در محوطه بیرونی ارگ کریم خانی برگزار می شود.

دبیر موسسه پروفسور حسابی تصریح کرد: برگزاری چندین کارگاه آموزشی برای رصد آسمان باتلسکوپ، ارائه محصولات آموزشی مانند تقویم نجوم سال 92، ارائه برشورهای آموزشی در زمینه جنبه های نجومی اماکن تاریخی فارس مثل گهواره دیدو تخت جمشید از جمله برنامه های در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 2017988

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها