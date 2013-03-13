مسافران نوروزی آسمان شیراز را با تلسکوپ رصد می کنند

فاطمه کیانی خو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موسسه پروفسور حسابی امسال برای اولین بار در ایام نوروز برنامه های متنوعی را در زمینه نجوم برای مسافران نورورزی شهر شیراز در محوطه بیرونی ارگ کریمخانی درنظر گرفته است.

وی تصریح کرد: برنامه نجوم در ایام نوروز 92 از دوم تا 13 فروردین ماه صبح و عصر با هدف آموزش و معرفی شیراز به عنوان یکی از مراکز نجوم کشور در محوطه بیرونی ارگ کریم خانی برگزار می شود.

دبیر موسسه پروفسور حسابی تصریح کرد: برگزاری چندین کارگاه آموزشی برای رصد آسمان باتلسکوپ، ارائه محصولات آموزشی مانند تقویم نجوم سال 92، ارائه برشورهای آموزشی در زمینه جنبه های نجومی اماکن تاریخی فارس مثل گهواره دیدو تخت جمشید از جمله برنامه های در نظر گرفته شده است.