قادر آشنا درباره وضعیت رسیدگی به پرداخت معوقه‌ها و مطالبات گروه‌های تئاتر در روزهای پایانی سال جاری به خبرنگار مهر گفت: مجموعه همکاران ما در مرکز هنرهای نمایشی به لحاظ ارتباط با هنرمندان همیشه قابل دسترس هستند و بنده نیز روزهای یکشنبه و برخی مواقع دوشنبه با هنرمندان تئاتر ملاقات حضوری دارم و فرصتی را ایجاد کرده‌ایم تا هنرمندان حرف‌های خود را بزنند. بنده جزو اولین کسانی بودم که چندی پیش برای پرداخت معوقه‌های صحبت و اقدام کردم و همواره جزو پیشگامان این امر بودم. زیرا معتقدم این حق مسلم هنرمندان است و باید معوقه‌ها پرداخت شود.



مدیرکل هنرهای نمایشی یادآور شد: هر ساله این رویه در تئاتر وجود داشته که برخی از مطالبات به روزهای پایانی سال و بخشی دیگر نیز به سال جدید موکول می‌شد. البته سال جاری این مشکل برای تمام حوزه‌ها وجود دارد و تنها برای تئاتر نیست.



وی استفاده از واژه اعتراض و تجمع در اخبار رسانه‌ای را برای هنرمندان تئاتر مناسب ندانست و تـأکید کرد: ما تمام تلاش‌مان آرامش بخشیدن به فضای تئاتر است زیرا معتقدیم هنرمندان تئاتر از فرهیختگی و پختگی لازم برخوردارند.



آشنا ادامه داد: هیچ تجمع و اعتراضی وجود نداشت زیرا روزی که تعدادی از هنرمندان به مرکز هنرهای نمایشی آمدند بنده و آقای شفیعی در دفتر بودیم و از آقای شفیعی خواستم تا به هنرمندان بگوید که پرداخت دیون و معوقه‌ها در دست انجام است.



این مدیر تئاتر با اشاره به آغاز رسیدگی و پرداخت معوقه‌ها و مطالبات گروه‌های تئاتری گفت: اینکه برخی از نشریات مطالبی چاپ می‌کنند و تصورشان بر این است که مطلب آن‌ها باعث پرداخت معوقه‌ها شده است درست نیست و ربطی به موضوع ندارد.



مدیرکل هنرهای نمایشی ضمن خواهش از همه دست‌ اندرکاران و فعالان عرصه تئاتر برای اینکه در روزهای پایانی سال و نزدیک شدن به سال نو فعالیت‌ها به گونه‌ای باشد که کام همه شیرین شود تصریح کرد: تئاتر را وارد حاشیه‌ها و جریانات سیاسی نکنیم. ما مکلفیم تمام دیون هنرمندان را پرداخت کنیم.



آشنا تأکید کرد: بخشی از معوقه‌ها تا پایان امسال و بخشی دیگر تا پایان سال مالی یعنی 31 فروردین‌ماه 92 پرداخت می‌شود.



