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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۳۷

سعیدی خبر داد:

اهدای 5 هزار بسته فرهنگی به کاروان راهیان نور ساری

اهدای 5 هزار بسته فرهنگی به کاروان راهیان نور ساری

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری گفت: پنج هزار بسته فرهنگی بین کاروان راهیان نور مرکز استان اختصاص یافت.

سید مهدی سعیدی ساروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های فرهنگی این اداره  در راستای نهادینه کردن ارزش‌های دفاع مقدس افزود : در زمان اعزام راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس ، بسته های فرهنگی در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این اداره، برای هر چه پربار شدن بازدیدهای راهیان نور و به ویژه نوجوانان و جوانان از مناطق عملیاتی اقدام به تهیه بسته های غنی فرهنگی و توزیع آن در ایام سفر در بین بیش از پنج هزار زائر خبر داد و  گفت: این بسته ها شامل کتاب، پوستر، سی دی، دفتر خاطرات بوده که در بین زائران توزیع خواهد شد.

سعیدی گفت: اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان ساری به زائران مناطق جنگی بسته های فرهنگی هدیه می دهد.

وی افزود: همان‌ طور كه حفظ انقلاب وظیفه همه ما و رهروان راه شهدا و دوستدار امام(ره) است، وظیفه حفظ آثار، دستاوردهای شهدا و بهترین یادگار و پاسدار انقلاب اسلامی یعنی دفاع مقدس هم بر عهده ما خواهد بود.

رئیس ارشاد ساری در خصوص تأثیر اعزام کاروان‌ها به مناطق راهیان نور، بیان داشت: مشاهده رشادت‌های رزمندگان در شرایط جنگ تحمیلی باعث افتخار هر مسلمان ایرانی می‌شود .
 

کد مطلب 2017996

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