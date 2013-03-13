گلایه غرفه داران نمایشگاه بهاره فردیس/ تبلیغات مناسب برای نمایشگاه انجام نشد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه های بهاره با هدف ایجاد بستر برای خرید آسان و معقول و قیمتی مناسب در آستانه سال نو برپا می شود اما متاسفانه ارائه کالاهای بی کیفیت به بهانه پائین بودن قیمت، نامناسب بودن فضای غرفه ها و عوامل دیگر اعتراض بازدید کنندگان و حتی خود غرفه داران را در بر داشته است.

نمایشگاه بهاره فردیس کرج روزها و شب های خود را در سکوت و خالی از جمعیت و بازدید کننده سپری کرد و تنها سهم غرفه دارانش از این نمایشگاه پرداخت هزینه به شهرداری برای اجاره غرفه است.

مکان نامناسب برپایی نمایشگاه موجب شد که نمایشگاه بهاره از دید عموم شهروندان این منطقه مغفول مانده و اندک بازدید کننده ای را به خود ببیند.

غرفه داران این نمایشگاه علاوه برآنکه با عدم بازدید مطلوب مواجه شدند در اثر بارندگی و عدم عایق بندی درست فضای نمایشگاه با خسارت های زیادی نیز مواجه شدند.

گذری از این نمایشگاه بهاره خبرنگار مهر را بر آن داشت که پای درد و دل غرفه داران و اندک بازدید کننده های آن نشاند.

تبلیغات مناسب برای این نمایشگاه انجام نشد

ابراهیمی مسئول غرفه شماره 12 این نمایشگاه است و به خبرنگار مهر می گوید: خیلی از ساکنان منطقه فردیس به کل از وجود این نمایشگاه بی اطلاع هستند و با آنکه در روزهای آخرین برپایی نمایشگاه هستیم اطلاع رسانی و تبلیغات مناسبی در خصوص نمایشگاه حتی در خود منطقه نیز صورت نگرفت.

وی همچنین مکان نامناسب نمایشگاه را نیز عاملی بر سکوت نمایشگاه عنوان کرد و گفت: نمایشگاه در دید عموم نبوده و هیچ عاملی برای جذب ندارد.

امکانات و تجهیزات نمایشگاه مطلوب نیست

امینیان مسئول غرفه 9 و 10 نمایشگاه عدم وجود امکانات و تجهیزات مطلوب از قبیل سرویس بهداشتی، روشنایی، تجهیزات غرفه ها را عامل مورد استقبال قرار نگرفتن این نمایشگاه دانست.

وی تصریح کرد: پارتیشن بندی نامناسب غرفه ها نیز موجب شده تا فضا نمایشگاه جذاب نبوده و استقبال مطلوبی از آن صورت نگیرد.

وضعیت فروش در نمایشگاه بسیار بد است

شریفی مسئول غرفه شماره 13 نیز به وضعیت فروش در این نمایشگاه اعتراض داشته و گفت: وقتی بازدید کننده ای وجود نداشته باشد فروشی نیز در کار نیست و این نمایشگاه برای ما که با هزاران سختی سرمایه خود را جمع کرده هزینه ای را برا کرایه غرفه متحمل شده و در اینجا حاضر شدیم جز خسارت و ضرر هیچ چیز دیگری نداشته است.

تاریخ نامناسب شروع و پایان نمایشگاه، عدم عایق بندی مطلوب غرفه ها و آب گرفتگی آنها، از دیگر مواردی بود که غرفه داران این نمایشگاه نسبت به آن اعتراض داشتند.

نگاه و تفکر نسبت به نمایشگاه بهاره غلط است

احسانی یکی از بازدید کننده های این نمایشگاه که به همراه خانواده خود برای خرید اقلام مورد نیاز مراجعه کرده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه هم غرفه داران و هم بازدید کنندگان نگاهی غلط نسبت نمایشگاه بهاره دارند.

وی افزود: مردم فکر می کنند که چون ارزان است پس کیفیت ندارد و دقیقا غرفه داران هم فکر می کنند چون قرار است ارزان بفروشند پس باید جنس بی کیفیت خود را به نمایشگاه بیاورند.

وی گفت: این دیدگاه باید عوض شود تا اینگونه نمایشگاه ها جایگاه واقعی خود را بیابند.

احسانی تصریح کرد: متاسفانه نمایشگاه فردیس از کمیت و کیفیت مورد انتظار برخوردار نیست.

لیلا جعفری