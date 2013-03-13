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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

ولایتی عنوان کرد:

ایران هیچگاه مستعمره نشده است

ایران هیچگاه مستعمره نشده است

تنگستان - خبرگزاری مهر: مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل گفت: ایران تنها کشوری اسلامی است که هیچگاه مستعمره نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی‌اکبر ولایتی پیش از ظهر چهارشنبه در کنگره بزرگداشت آیت‌الله سید مرتضی مجتهد اهرمی اظهار داشت: این کنگره فرصت مغتنمی است تا از آن عالم بزرگوار و افرادی که در عرصه دفاع از کشور در مقابل استعمار تلاش کردند تجلیل کنیم.

وی اضافه کرد: ریشه همه گرفتاری‌های ما در دو قرن اخیر استعمار خارجی و استبداد داخلی بوده است و این موضوع نه فقط برای ایران بلکه برای تمام جهان اسلام بوده است و با پیشرفت و توسعه غربی‌ها و بالا رفتن قدرت و اقتدار انها در سطح جهان باعث شده تا همواره به کشورهای دیگر تعرض داشته باشند و بیشترین هجمه‌های انها را نیز نسبت به کشورهای اسلامی می‌بینیم.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل به ایستادگی و مقاومت ملت ایران در مقابل استعمارگران اشاره کرد و بیان داشت: در تهاجمات غرب به کشورهای اسلامی شاهدیم که همه کشورهای اسلای تحت استعمار قرار گرفتند ولی ایران تنها کشوری است که هیچگاه مستعمره نشد.

وی با اشاره به علت و دلایل این موضوع، ادامه داد: ایران ایران است و ایران یک گنج است و هیچ مشابهی ندارد. در تاریخ اسلام هیچ ملتی مثل مردم ایران به اسلام خدمت نکرده و چه در حوزه دینی و چه در حوزه غیر دینی شاهد حضور ایران هستیم.

ولایتی خاطرنشان ساخت: بستر و شرایط ایران برای پذیرش و خدمت به اسلام آماده است و با وجود علمای بزرگ دینی و مبارزات ملت ایران همواره در مقابل بیگانگان ایستادگی کرده است.

وی افزود: آغاز سلسله قاجار با ضعف ایران و قدرت‌گرفتن اروپایی‌ها همراه بود. دولت‌ها باید برای قدرت گرفتن یا به ملت خود تکیه کنند و یا تکیه خود را به خارجی‌ها بدهند و اگر کشوری بخواهد قدرت داشته باشد باید یکی از این دو مسیر را انتخاب کند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل به شرایط حال حاضر کشور اشاره کرد و گفت: اصحاب فتنه نیز در سال 88 زمانی که با نظام درافتادند و پس از آنکه از سوی ملت سرکوب شدند، به غرب وابسته شدند و آدم آمریکایی‌ها و غرب شدند.

وی اضافه کرد: افرادی هم هستند که در برخی موارد مواضع مشکوک می‌گیرند و مسیر آنها مبهم است که تکیه آنها به ملت است و یا به غربی‌ها تکیه دارند.

ولایتی تصریح کرد: علما همواره پرچمدار حقوق ملت بوده‌اند و نهضت مشروطه هم با رهبری علما انجام شد و ملت ایران همواره پیروی از علمای دینی و اهل بیت را داشته‌اند چون به دنبال حق و حقیقت هستند و این موضوع را در بین اهل سنت هم می‌بینیم که محب اهل بیت(ع) هستند.

وی خاطرنشان ساخت: قدرت و توان ایستادگی ملت ایران هر روز بیشتر می‌شود و می‌توانند با تکیه بر اسلام مقابل زیاده‌خواهان بایستند و این موضوع را به وضوح می‌توانیم ببینیم.

ولایتی به قیام مجتهد اهرمی اشاره کرد و بیان داشت: ایشان در دو نوبت مبارزات خود را در مقابل استعمارگران انجام داده است و همواره به عنوان پرچم‌دار مبارزه با استعمار در جنوب کشور شناخته می‌شود و مردم نیز با پیروی از دستورات وی توانستند بارها مقابل استعمارگران و به ویژه انگلستان مقاومت کنند.

وی افزود: بر اساس توافقی که بین انگلیس و روس‌ها صورت گرفته بود، ایران به دو قسمت شمال و جنوب تقسیم شد و شمال ایران در قلمرو روس‌ها بود و جنوب ایران نیز قلمرو انگلیسی‌ها بود و در میانه کشور نیز یک کمربند آزاد وجود داشت.

مشاور مقام معظم رهبری به چگونگی تشکیل حکومت اسلامی تحت ولایت فقیه توسط مجتهد اهرمی اشاره کرد و بیان داشت: شاید بتوان گفت که اولین حکومت اسلامی ایران توسط ملا احمد نراقی که جبهه‌ای از حکومت ولایت فقیه بود در کاشان ایجاد شد و ایشان امر می‌کرد که چه افرادی به جنگ با انگلیس بروند.

وی به قیام دلیران تنگستان اشاره کرد و افزود: تنها گروهی که موفق شد در دو نوبت در مقابل انگلیس پیروز شد، دلیران تنگستان و گروه رئیس‌علی دلواری بودند.

ولایتی گفت: ابرقدرت‌های دنیا با مبارزان بوشهری با هدایت علمای دینی و مردم بوشهر و تنگستان و دشتستان و لار درگیری‌هایی داشته اند و مردم این منطقه همواره در مقابل استعمارگران ایستادگی محکمی داشته است.

وی اظهارد اشت: زمانی که اروپایی‌ها قدرتمند شدند، باید دولتی در ایران وجود می‌داشت تا بتواند مقابل آنها ایستادگی کند ولی دولت قاجار قدرتمند نبود و این دولت مردمی نبود و مردم نیز آشنایی چندانی با استعمارگران اروپایی نداشتند و بیداری اسلامی اولین بار در ایران تشکیل شد و مردم با فرمان علمای دینی در مقابل آنها ایستادند.

ولایتی در ادامه بیان داشت: روس‌ها تلاش داشتند تا به آب‌های جنوبی ایران راه یابند و بتوانند به آب‌های آزاد راه یابند ولی مردم ایران 12 سال در مقابل روس‌ها ایستادگی کردند و با فتوای جهاد علما به صحنه آمدند.

وی ادامه داد: علت اینکه ایران هیچ‌گاه مستعمره نشد این نیست که در معرض استعمار نبود، بلکه ایران شرایط ویژ‌ه‌ای برای استعمار داشت ولی ملت ایران این استعداد و توانایی را دارند که مقابل استعمار بایستند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در پایان خاطرنشان ساخت: ایران در عصر حاضر نیز پرچم‌دار بیداری اسلامی است و همواره در تبعیت از اسلام پایمردی داشته اند و به مرحله‌ای از قدرت رسیده‌ایم که در تاریخ بی نظیر است.

کد مطلب 2018001

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