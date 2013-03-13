ایران هیچگاه مستعمره نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی‌اکبر ولایتی پیش از ظهر چهارشنبه در کنگره بزرگداشت آیت‌الله سید مرتضی مجتهد اهرمی اظهار داشت: این کنگره فرصت مغتنمی است تا از آن عالم بزرگوار و افرادی که در عرصه دفاع از کشور در مقابل استعمار تلاش کردند تجلیل کنیم.

وی اضافه کرد: ریشه همه گرفتاری‌های ما در دو قرن اخیر استعمار خارجی و استبداد داخلی بوده است و این موضوع نه فقط برای ایران بلکه برای تمام جهان اسلام بوده است و با پیشرفت و توسعه غربی‌ها و بالا رفتن قدرت و اقتدار انها در سطح جهان باعث شده تا همواره به کشورهای دیگر تعرض داشته باشند و بیشترین هجمه‌های انها را نیز نسبت به کشورهای اسلامی می‌بینیم.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل به ایستادگی و مقاومت ملت ایران در مقابل استعمارگران اشاره کرد و بیان داشت: در تهاجمات غرب به کشورهای اسلامی شاهدیم که همه کشورهای اسلای تحت استعمار قرار گرفتند ولی ایران تنها کشوری است که هیچگاه مستعمره نشد.

وی با اشاره به علت و دلایل این موضوع، ادامه داد: ایران ایران است و ایران یک گنج است و هیچ مشابهی ندارد. در تاریخ اسلام هیچ ملتی مثل مردم ایران به اسلام خدمت نکرده و چه در حوزه دینی و چه در حوزه غیر دینی شاهد حضور ایران هستیم.

ولایتی خاطرنشان ساخت: بستر و شرایط ایران برای پذیرش و خدمت به اسلام آماده است و با وجود علمای بزرگ دینی و مبارزات ملت ایران همواره در مقابل بیگانگان ایستادگی کرده است.

وی افزود: آغاز سلسله قاجار با ضعف ایران و قدرت‌گرفتن اروپایی‌ها همراه بود. دولت‌ها باید برای قدرت گرفتن یا به ملت خود تکیه کنند و یا تکیه خود را به خارجی‌ها بدهند و اگر کشوری بخواهد قدرت داشته باشد باید یکی از این دو مسیر را انتخاب کند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل به شرایط حال حاضر کشور اشاره کرد و گفت: اصحاب فتنه نیز در سال 88 زمانی که با نظام درافتادند و پس از آنکه از سوی ملت سرکوب شدند، به غرب وابسته شدند و آدم آمریکایی‌ها و غرب شدند.

وی اضافه کرد: افرادی هم هستند که در برخی موارد مواضع مشکوک می‌گیرند و مسیر آنها مبهم است که تکیه آنها به ملت است و یا به غربی‌ها تکیه دارند.

ولایتی تصریح کرد: علما همواره پرچمدار حقوق ملت بوده‌اند و نهضت مشروطه هم با رهبری علما انجام شد و ملت ایران همواره پیروی از علمای دینی و اهل بیت را داشته‌اند چون به دنبال حق و حقیقت هستند و این موضوع را در بین اهل سنت هم می‌بینیم که محب اهل بیت(ع) هستند.

وی خاطرنشان ساخت: قدرت و توان ایستادگی ملت ایران هر روز بیشتر می‌شود و می‌توانند با تکیه بر اسلام مقابل زیاده‌خواهان بایستند و این موضوع را به وضوح می‌توانیم ببینیم.

ولایتی به قیام مجتهد اهرمی اشاره کرد و بیان داشت: ایشان در دو نوبت مبارزات خود را در مقابل استعمارگران انجام داده است و همواره به عنوان پرچم‌دار مبارزه با استعمار در جنوب کشور شناخته می‌شود و مردم نیز با پیروی از دستورات وی توانستند بارها مقابل استعمارگران و به ویژه انگلستان مقاومت کنند.

وی افزود: بر اساس توافقی که بین انگلیس و روس‌ها صورت گرفته بود، ایران به دو قسمت شمال و جنوب تقسیم شد و شمال ایران در قلمرو روس‌ها بود و جنوب ایران نیز قلمرو انگلیسی‌ها بود و در میانه کشور نیز یک کمربند آزاد وجود داشت.

مشاور مقام معظم رهبری به چگونگی تشکیل حکومت اسلامی تحت ولایت فقیه توسط مجتهد اهرمی اشاره کرد و بیان داشت: شاید بتوان گفت که اولین حکومت اسلامی ایران توسط ملا احمد نراقی که جبهه‌ای از حکومت ولایت فقیه بود در کاشان ایجاد شد و ایشان امر می‌کرد که چه افرادی به جنگ با انگلیس بروند.

وی به قیام دلیران تنگستان اشاره کرد و افزود: تنها گروهی که موفق شد در دو نوبت در مقابل انگلیس پیروز شد، دلیران تنگستان و گروه رئیس‌علی دلواری بودند.

ولایتی گفت: ابرقدرت‌های دنیا با مبارزان بوشهری با هدایت علمای دینی و مردم بوشهر و تنگستان و دشتستان و لار درگیری‌هایی داشته اند و مردم این منطقه همواره در مقابل استعمارگران ایستادگی محکمی داشته است.

وی اظهارد اشت: زمانی که اروپایی‌ها قدرتمند شدند، باید دولتی در ایران وجود می‌داشت تا بتواند مقابل آنها ایستادگی کند ولی دولت قاجار قدرتمند نبود و این دولت مردمی نبود و مردم نیز آشنایی چندانی با استعمارگران اروپایی نداشتند و بیداری اسلامی اولین بار در ایران تشکیل شد و مردم با فرمان علمای دینی در مقابل آنها ایستادند.

ولایتی در ادامه بیان داشت: روس‌ها تلاش داشتند تا به آب‌های جنوبی ایران راه یابند و بتوانند به آب‌های آزاد راه یابند ولی مردم ایران 12 سال در مقابل روس‌ها ایستادگی کردند و با فتوای جهاد علما به صحنه آمدند.

وی ادامه داد: علت اینکه ایران هیچ‌گاه مستعمره نشد این نیست که در معرض استعمار نبود، بلکه ایران شرایط ویژ‌ه‌ای برای استعمار داشت ولی ملت ایران این استعداد و توانایی را دارند که مقابل استعمار بایستند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در پایان خاطرنشان ساخت: ایران در عصر حاضر نیز پرچم‌دار بیداری اسلامی است و همواره در تبعیت از اسلام پایمردی داشته اند و به مرحله‌ای از قدرت رسیده‌ایم که در تاریخ بی نظیر است.