به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طاهره سماوات در خصوص اندازه گیری فشارخون و نیز دستگاههای مورد تایید و دقیق اندازه گیری فشارخون گفت: هرچند بهترين و دقيق‌ترين دستگاهها، دستگاههاي جيوه‌اي است، اما اين دستگاهها الان ديگر معمولاً استفاده نمي‌شوند چون مسموميت جيوه‌اي ايجاد مي‌شود، مگر اينكه خيلي به دقت استفاده شوند تا جيوه از دستگاه خارج نشود.

وی تصریح کرد: دستگاههاي جيوه‌اي و عقربه‌اي هر 6 ماه يك بار بايد تست شوند تا دقت و صحت آنها تاييد شود. اندازه‌گيري با اين دستگاهها سخت است به همين خاطر ممكن است بعضي‌ها در اندازه‌گيري فشارخون دچار اشتباه شوند. بهترين آنها براي منزل همان دستگاههاي ديجيتالي بازوبندي است. دستگاههاي ديجيتال كه به مچ بسته مي‌شوند فشارخون را كمي بالاتر نشان مي‌دهند. البته كساني كه فشارسنج در خانه دارند نبايد دچار وسواس شوند و مدام فشارخون خود را اندازه بگيرند چون خود همين كار باعث استرس و اضطراب و در نتيجه افزايش فشارخون مي‌شود.

سماوات همچنین در خصوص اقداماتي که در زمينه مقابله با شيوع فشارخون بالا انجام شده است، گفت: از سال 71 به بعد يك برنامه كنترل و پيشگيري فشارخون در تمام روستاها اجرا شد. هر سه سال يك بار افراد 30 سال به بالا را فراخوان مي‌كنند و فشارخون آنها را اندازه‌گيري مي‌كنند. اگر فشارخون فرد در يك بار اندازه‌گيري از 14 روي 9 بيشتر بود، بعد از 5 دقيقه دوباره فشارش را مي‌گيرند و اگر متوسط اين دو فشار از 14 روي 9 بيشتر بود، اين فرد به پزشك ارجاع داده مي‌شود.

وی اضافه کرد: اگر فشارخون از 16 روي 10 بيشتر بود ارجاع فوري به پزشك داده مي‌شود و در چند نوبت فشارش را اندازه‌گيري مي‌كند. اگر متوسط اين فشارها از 14 روي 9 بيشتر بود تحت درمان قرار مي‌گيرد (يا درمان دارويي يا درمان غير دارويي) و هر ماه يك بار، بهورز و هر سه ماه هم پزشك او را معاينه مي‌كند.

رئیس اداره قلب و عروق وزارت بهداشت ادامه داد: اين برنامه در حال حاضر در كشور در حال اجراست و بنا بر ارزيابي كه در سال 84 كرده‌ايم مردمي كه اين خدمت را مي‌گرفتند بسيار راضي بودند و كاركنان بهداشتي هم از آن به عنوان يك برنامه موفق ياد مي‌كردند و بسيار راضي بودند. بين 95 تا 99 درصد هم سطح پوشش اين برنامه بوده در حال حاضر هم داريم برنامه‌ريزي مي‌كنيم تا اين برنامه را در شهرها هم انجام دهيم.