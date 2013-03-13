ابراز انزجار از رفتارهای خلاف شرع وظیفه همه دوستداران اهل بيت(ع) است/ مجلس و قوه‌ قضائيه به وظيفه خود عمل نمايند

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله العظمي لطف الله صافي در ديدار تعدادي از فضلا و طلاب حوزه‌ علميه قم در واكنش به حوادث پيش آمده در چند روز گذشته با بیان اینکه چرا بايد در مقابل اين همه خلاف شرع سكوت كرد و آيا هنوز هم جاي توجيه باقي مانده است، گفت: مگر مي‌شود كسي بگويد كه من منتظر امام زمان (عج) هستم و يا قرآن را قبول دارم ولي در مقابل اين همه فساد و بي‌بندوباري ساكت باشد؟

وی با بیان اینکه وظيفه همه دوستداران اهل بيت(ع) اين است كه از اَعمال خلاف شرع كه اخيراً اتفاق افتاده است ابراز انزجار و تنفر نمايند، تأکید کرد: امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌ يكايك مسلمانان مي‌باشد. وظيفه رسانه ملي، روزنامه‌ها و سايت‌هاي اسلامي اين است كه مردم را به وظايف ديني در مقابل منكرات آشنا نمايند.

استاد برجسته حوزه با تأکید بر اینکه نبايد وضعيت طوري شود كه معروف، منكر و منكر، معروف جلوه داده شود، گفت: اشخاصي كه عمداً احترام احكام اسلام را از بين مي‌برند و فسق و فجور را در مملكت ترويج مي‌كنند، در پيشگاه خداوند متعال و ارواح طيبه‌ شهيدان مسئول هستند.

وی افزود: مگر مي‌شود جشن استقبال از نوروز را اسلامي خواند؟ آيا موسيقي‌ها و رقص‌ها و بي‌بند و باري‌هايي كه در اين جشن اتفاق افتاده، خلاف شرع مقدّس اسلام نيست؟

آیت الله صافی گلپایگانی با بیان اینکه خدا شاهد است من غصه‌دار و ناراحت هستم، گفت: احكام اسلام را مسخره مي‌كنند و هتك حرمت مي‌نمايند. اين همه مخارج و هزينه‌هاي زياد و ولخرجي از بيت المال جواب دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: در مملكتي كه اين همه بيكار و فقير وجود دارد و بسياري از مردم در تأمين معاش اوليه خود مشكل دارند و گراني و تورّم بيداد مي‌كند، چرا بايد باز هم اين همه اسراف باشد؟

مجلس و قوه‌ قضائيه به وظيفه شرعي خود عمل نمايند

این مرجع تقلید با بیان اینکه ما از مجلس و قوه‌ قضائيه توقع داريم كه به وظيفه شرعي خود عمل نمايند و جلوي اين فسادها را بگيرند، افزود: نظامي كه با خون هزاران شهيد آبياري شده است، نبايد آن را با كارهاي نسنجيده و خلاف شرع سبك و تضعيف كنيم. همه‌ ما امروز در مقابل ارواح مقدس شهيدان مسئوليم و بايد پاسخگو باشيم.

وی در پایان سخنان خود گفت: انشاء الله ملت بزرگوار ايران با اتحاد و يكپارچگي و تمسك به قرآن كريم و اهل بيت(ع) هميشه سربلند و سرافراز و عزيز باشند و به وظايف اسلامي خود عمل نموده، تا قلب مقدس آقا امام زمان (عج) را از اعمال خود راضي و خشنود نمايند.

