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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۹

رشيد:

واردات علوفه با ارز مرجع براي رفع نياز پروتئيني خراسان رضوي پيگيري شود

واردات علوفه با ارز مرجع براي رفع نياز پروتئيني خراسان رضوي پيگيري شود

مشهد - خبرگزاري مهر: معاون سياسي، امنيتي، اجتماعی استانداري خراسان رضوي گفت: واردات علوفه با ارز مرجع براي رفع نياز پروتئيني و حجم توليدات گوشت خراسان رضوي پيگيري شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علي اصغر رشيد، ظهر چهارشنبه در جلسه كارگروه مقابله با قاچاق دام، با بيان اينكه واردات علوفه با ارز مرجع براي رفع نياز پروتئيني و حجم توليدات گوشت خراسان رضوي پيگيري شود، اظهار كرد: تمهيدات لازم به منظور ممانعت از خروج دام زنده از خراسان رضوی انديشيده شده است.

معاون سياسي، امنيتي، اجتماعی استانداري خراسان رضوي بر ضرورت احداث كشتارگاه صنعتی در شهرستان هايی که ظرفیت واردات دام زنده را دارند تاكيد كرد و افزود: بايد تدابير کارآمد براي جلوگيري از خروج دام زنده از استان اتخاذ شود.

رشيد گفت: براي مقابله با اين موضوع فرمانداران بايد تمامی مصوبات مبنی بر ممانعت از خروج دام زنده را با جدیت اجرا كنند.

وي با اشاره به ايجاد ايستگاه هاي قرنطينه افزود: در اين خصوص از اداره کل دامپزشكي و نيروي انتظامي نیز انتظار مي رود كه با هماهنگي گمرك و هنگ مرزي، اقدام به ايجاد ايستگاه هاي قرنطينه در نقاط ورود دام به استان كنند.

 

کد مطلب 2018011

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