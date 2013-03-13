اعلام جايگاههاي عرضه ميوه نوروزی در پایتخت

به گزارش خبرگزاري مهر، حسین صفایی با اعلام اینکه این 17 جایگاه موقت عرضه محصولات نوروزی در مناطق یک، دو، سه، پنج، شش، هفت، نه، ده، سیزده، شانزده، هفده، نوزده و بیست واقع شده اند گفت: این جایگاههای موقت با هدف تأمین رضایت شهروندان و فراهم کردن امکان دسترسی آسان تر برای خریدهای نوروزی راه اندازی شده اند و از روز بیست و سوم تا بیست و نهم اسفند ماه جاری به مدت یک هفته فعال می باشند.

وی افزود: تعداد جایگاهها در منطقه 2، دو جایگاه، منطقه 12، دو جایگاه و منطقه 20 نیز دو جایگاه پیش بینی شده است و سایر مناطق هر کدام دارای یک جایگاه عرضه محصولات شب عید هستند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار نشانی جایگاه‌های تعیین شده در ایام پایانی سال در مناطق مختلف شهر را اینگونه عنوان کرد:

منطقه یک: بلوار آبادان ، خیابان 14 متری البرز، مقابل سرای محله نفت

منطقه دو: 1- تقاطع خیابان زنجان شمالی و بلوار متولیان جنب ورزشگاه شهید سردار شوشتری 2- سعادت آباد ، خیابان سرو شرقی ، نبش علامه شمالی در محدوده ناحیه یک

منطقه سه: خیابان زمرد ( ناطق نوری ) خیابان صدف ، ضلع شمال

منطقه پنج: فلکه الغدیر در زیبا شهر

منطقه شش: انتهای خیابان کارگر ، ورودی شهرک والفجر

منطقه هفت: خیابان پادگان ولیعصر ، خیابان بوشهر، تقاطع بن بست برادران صادقین

منطقه نه: بزرگراه فتح ، ابتدای خیابان یخچال ( محل عرضه دام عید قربان )

منطقه دوازده: 1- خیابان شوش، میدان هرندی؛ خیابان ادیب، روبروی پارک بهاران، روبروی سرای محله هرندی 2- خیابان بهشت، شرق شهرداری ( خیابان شیخ فضل ا... نوری ) و فیمابین خیابان معراج و موسوی خلخالی

منطقه سیزده: خیابان دماوند، بعد از پل خاقانی، انتهای خیابان هاشمی، جنب بوستان زیتون ( زمین عرضه دام عید قربان )

منطقه شانزده: خیابان فدائیان اسلام، خیابان شهید زنگنه ، مقابل خیابان شهید ناصرحیدری ( محل بازار میوه و تره بار سابق )

منطقه هفده: خیابان قزوین، حد فاصل دو راهی قپان تا خیابان شهید برادران حسنی ، نبش کوچه محمدی ( گاراژ محمدی )

منطقه نوزده: زمین جنب تالار پذیرایی یاس واقع در اتوبان شهید کاظمی ، بلوار شکوفه ( پل شکوفه)

منطقه بیست: 1- محوطه باز جنب فروشگاه شهروند ، مجاورت بازار کریمی شیرازی 2- بهشت زهرا (ع) سوله بحران



مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار همچنین ازطرح سراسري نظارت كيفي و بهداشتي بر اماکن و محصولات عرضه شده در مراکز فروش سازمان میادین در قالب طرح استقبال از نوروز خبر داد و گفت : طرح نظارت کنترل کیفی و بهداشتی میادین و بازار های سازمان میادین از 25 بهمن ماه آغاز و تا 28 اسفند ماه به همراه 8 اکیپ نظارتی و 4 اکیپ ویژه انجام می شود.

صفای افزود: با توجه به فرا رسیدن سال نو و افزایش حجم خرید و توزیع گسترده مواد غذایی و فرآورده های خام دامی و پروتئینی اعم از گوشت، مرغ و ماهی این طرح با هدف حفظ سلامت و بهداشت شهروندان و تضمین کیفیت محصولات اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در این طرح دکتر های دامپزشک ،کارشناسان کنترل کیفی مواد غذایی و بهداشت محیط حرفه ای حضور دارند که روزانه از فعالیت های بهداشتی میادین و بازار ها بازدید بعمل آورده و ضمن تکمیل فرم های نظارتی مربوطه ، در صورت مشاهده هر گونه تخلف نسبت به تهیه گزارش و ضبط موقت محصولات غیر بهداشتی اقدام می کنند.







