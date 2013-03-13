ايجاد 90 هكتار فضاي سبز در شهركها و نواحي صنعتي مازندران

عباس علي وفايي نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستاي ايجاد فضاي مطلوب در شهركهاي صنعتي آمل، منصوركنده، بابكان و بهشهر ، اقدام به طراحي رمپهاي ورودي، سردربها، پياده رو سازي و كف سازي شده و در محوطه داخلي تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركهاي صنعتي مصطفي خميني ساري، چمستان، آمل، بهشهر و سلمانشهر فضاي سبز مناسب و پارك كوچك ايجاد شده است.

وی افزود: به منظور ايجـاد فضاي سبز مناسب، طراوت و سر سبـزي و شـادابي در شهركهـا و نواحي صنعتي نسبت به گل كاري و چمن كاري در ورودي ها ، ميـادين، معـابر و محوطه هاي داخلي شهركها و نواحي صنعتي استان اقدام شده است.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران گفت: اين شركت براي زيباسازي و كاهش آلايندگي محيط در شهرك صنعتي ساري یک و ناحيه صنعتي ميرود ، مبادرت به ايجاد بوستان و پارك صنعتي کرده است.

فعاليت 32 واحد بهره بردار در شهرك صنعتي ساري دو



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از فعاليت 32 واحد بهره بردار در شهرک صنعتی ساری دو خبر داد.

عباس علی وفایی نژاد اظهار داشت: بر اساس اصل واگذاری ، تولیت و اداره امور شهرکهاي صنعتي ، در اختیار فعالان بخش خصوصي قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: ایجاد شهرکهای صنعتی مانع از هدر رفتن سرمایه های ملی و ارائه خدمات مطلوب تر در قالب خدمات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز ، تلفن، راه، تصفیه خانه فاضلاب، آسفالت و سایر خدمات به واحدهاي توليدي و صنعتي می شود.

وفایی نژاد افزود: امروز صنعتگران با ویژگیهای ممتاز اعتقادي و اخلاقی در تولید ، در جبهه مقابله با تحریم ها قرار دارند.



