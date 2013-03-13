فرهنگ اهدا عضو را نهادینه کنیم/بیش از 600 نفر در انتظار پیوند کلیه

نادر معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اهدا عضو از مرگ مغزی نیاز به فرهنگسازی دارد و مطبوعات باید در این راستا با قدردانی از خانواده فرد فوت شده و ایجاد فرهنگ بیشتر این رسم تلاش کنند.

وی اضافه کرد: با فوت یک نفر و اهدا عضو آن می توان جان چندین انسان دیگر را نجات داد اما این کار نیاز به انعکاس و جا انداختن فرهنگ دارد.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان فارس با اشاره به فعالیت های انجمن ابراز داشت: این مرکز با حدود هفت هزار و700 عضو خانه دوم بیماران به شمار می رود که در کلیه مشکلات درمانی، اجتماعی و حقوقی افراد را یاری می دهد.

وی بیان داشت: ارائه خدامات دندانپزشکی قبل از پیوند، آزمایشهای ماهانه ، کارهایی مانند رادیولوژی، سنوگرافی و.. برای بیماران عضو انجمن به صورت رایگان انجام می شود تا به دین روش بیماران هزینه کمتری را تحمل کنند.

معینی ادامه داد:برخی خانواده ها به دلیل بیماری دچار مشکلات حقوقی و خانوادگی می شوند که این انجمن در بخش حقوقی خود با ارائه مشاوره کمک حل مشکلات افراد می کند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان فارس عنوان کرد: انجمن حمیات از بیماران کلیوی به کمک خیرین از نظر پوشاک، مواد غذایی، جهیزیه و مسکن نیز با خانواده همکاری می کند.

هزینه بیماران خاص کمرشکن است

وی با اشاره به اینکه با کمک خیرین همه نوع خدماتی به اعضا داده می شود گفت: متاسفانه هزینه روزمره بیماران کمرشکن است و حتی از عهده انجمن بر نمی آید و نیاز به حمایت خیرین وجود دارد.

معینی ادامه داد: شیراز قطب پیوند کشور است و از تمامی ایران به این شهرستان مراجعت می کنند در این راستا بسیاری از خانواده ها نیاز به محل اقامت دارند که به دلیل کوچکی خوابگاه انجمن نمی توان تعداد زیادی از افراد را پوشش داد.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان فارس بیان داشت: خیرین با در اختیار گذاشتن مکان هایی برای ایجاد خوابگاه می توانند از هزینه اقامت دو ماهه افراد بکاهند.

وی درخصوص شعبه دو انجمن گفت: متاسفانه به لحاظ مالی امکان اجرای و ساخت این شعبه را نداریم و خیرین با همکاری در ساخت هر بخش می توانند حتی اسم خود را در آن بخش ثبت کنند.

بیش از 600 نفر در انتظار پیوند کلیه

معینی اظهار داشت: بیش از 600 نفر در انتظار عمل پیوند هستند و افرادی که مرگ مغزی شده اند می توانند با اهدا عضو آنها، جان این بیماران را نجات داد.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان فارس گفت: ما در شیراز خرید و فروش کلیه نداریم و پیونداز فرد زنده به زنده انجام نمی شود.

وی افزود: با این وجود توسط انجمن مرکزی نرخ شش میلیون تومان برای افرادی که می خواهند کلیه خود را اهدا کنند در نظر گرفته شده که این موضوع در استانهای دیگر بیشتر دیده می شود.

بیماران در انتطار داروی رایگان

معینی تصریح کرد: طبق مصوبات دولت دارو برای بیماران خاص باید رایگان باشد اما عملا این کار انجام نمی شود و فشار زیادی برای خرید دارو بر انجمن و بیماران وارد است و مسئولین باید به طور جدی به این موضوع رسیدگی کنند چرا که قیمت داروی این بیماران بسیار بالا است.