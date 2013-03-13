بستر هاي تحقق جرم در جامعه از بين برود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علي توكلي در جلسه شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان کرمان گفت: بايد در راستای برگرداندن ارزشهاي اخلاقی به جامعه گام برداشت.

وي با ذكر آيه سه سوره طلاق اظهار داشت: در بسياري از مسائل روزمره زندگي بن بستهائي وجود دارد كه خداوند در قرآن راه برون رفت از اين بن بست ها را تقواي الهي ذكر كرده است.

اين مسئول قضايي تاكيد كرد: در جامعه امروزي روحيه تعاون ضعيف شده كه اين امر يك تهديد اجتماعی محسوب مي شود.

وي برخوردهاي فعلي با معضلات و ناهنجاريهاي اجتماعي را جنگيدن با معلولها دانست و تصريح كرد: بايد با آسيب شناسي و ريشه يابي مسائل علتهاي بروز جرم و معضلات اجتماعي را از جامعه حذف كرد.

نماينده عالی قوه قضائيه در استان كرمان ابراز داشت: بايد با يك طرح، انقلابي در نگرش افراد ايجاد كرد زيرا تا زمانی كه افراد حد و مرز خود را ندانند و وظيفه خود را نشناسند نظم روابط اجتماعي بهم خورده و ناهنجاريها و معضلات و جرائم تداوم خواهد داشت.

وي ابراز اميدواري كرد: در سال آتي در ساير برنامه ريزي و هدف گذاري شاهد پيشگيري و كاهش رفتارهاي غير اخلاقي و تنشهاي اجتماعي در جامعه باشيم.

