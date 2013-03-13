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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۳

ترکاشوند خبر داد:

البرز پیشرو در اجرای طرح ملی "سفر مهر"

البرز پیشرو در اجرای طرح ملی "سفر مهر"

کرج - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری البرز از اجرای طرح ملی سفر مهر در البرز و پیشرو بودن استان در اجرای این طرح خبر داد.

احمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: استان البرز نخستین استانی است که طرح ملی "سفر مهر" در آن اجرایی می شود.

وی افزود: در این طرح خدمات قابل توجهی در حوزه حمل و نقل عمومی به مسافران نوروزی ارائه خواهد شد.

ترکاشوند بیان کرد: مسافران نوروزی با مراجعه به سامانه  اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری می توانند نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام داشته و از تسهیلات و تخفیف ویژه این طرح برخوردار شوند.

وی هدف از  اجرای این طرح را تسهیل سفر برای اقشار كم درآمد، توسعه سفر و فرهنگ گردشگری ذکر کرد و گفت: بنابر دستور العمل ابلاغی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و رییس ستاد سفر مهر کشور و تعامل با دستگاه های اجرایی استان زمینه استفاده از ظرفیت کلیه امور حمل و نقل عمومی و اتوبوس ها فراهم آمده است.

ترکاشوند گفت: مسافران نوروزی برای بهره مندی از مزایای این طرح تا یک هفته فرصت ثبت نام دارند.

وی افزود: پیش بینی می شود در فاز نخست حداقل 600 نفر از طرح ملی سفر مهر در استان استفاده نمایند.

کد مطلب 2018019

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