البرز پیشرو در اجرای طرح ملی "سفر مهر"

احمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: استان البرز نخستین استانی است که طرح ملی "سفر مهر" در آن اجرایی می شود.

وی افزود: در این طرح خدمات قابل توجهی در حوزه حمل و نقل عمومی به مسافران نوروزی ارائه خواهد شد.

ترکاشوند بیان کرد: مسافران نوروزی با مراجعه به سامانه اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری می توانند نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام داشته و از تسهیلات و تخفیف ویژه این طرح برخوردار شوند.

وی هدف از اجرای این طرح را تسهیل سفر برای اقشار كم درآمد، توسعه سفر و فرهنگ گردشگری ذکر کرد و گفت: بنابر دستور العمل ابلاغی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و رییس ستاد سفر مهر کشور و تعامل با دستگاه های اجرایی استان زمینه استفاده از ظرفیت کلیه امور حمل و نقل عمومی و اتوبوس ها فراهم آمده است.

ترکاشوند گفت: مسافران نوروزی برای بهره مندی از مزایای این طرح تا یک هفته فرصت ثبت نام دارند.

وی افزود: پیش بینی می شود در فاز نخست حداقل 600 نفر از طرح ملی سفر مهر در استان استفاده نمایند.