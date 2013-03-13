به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات علمی و فرهنگی به دنبال اجراي‌ چهار دوره جشنواره داستان‌نویسی و تصویرگری، پنچمین دوره این جشنواره را سال آینده برگزار می‌کند.

ایجاد زمینه‌ای مناسب برای آشکار شدن استعدادهای ناشناخته و جوان و معرفی این استعدادها به جامعه ادبی و هنری کشور از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان شده است.

همچنین، ایجاد فضایی پویا و خلاق بین پیشکسوتان عرصه ادبیات کودک و نوجوان با نوقلمان و تصویرگران جوان از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

فراخوان این جشنواره همزمان با بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ( 11 تا 21 اردیبهشت 1392) منتشر خواهد شد.