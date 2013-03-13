  1. فرهنگ و ادب
۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

پنجمین جشنواره داستان نویسی و تصویرگری کودک و نوجوان برگزار می‌شود

پنجمین جشنواره داستان نویسی و تصویرگری کودک و نوجوان برگزار می‌شود

پنجمین جشنواره داستان نویسی و تصویرگری کودک و نوجوان از سوی انتشارات علمی و فرهنگی برگزار می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات علمی و فرهنگی به دنبال اجراي‌ چهار دوره جشنواره داستان‌نویسی و تصویرگری، پنچمین دوره این جشنواره را  سال آینده برگزار می‌کند.

ایجاد زمینه‌ای مناسب برای آشکار شدن استعدادهای ناشناخته و جوان و معرفی این استعدادها به جامعه ادبی و هنری کشور از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان شده است.

همچنین، ایجاد فضایی پویا و خلاق بین پیشکسوتان عرصه ادبیات کودک و نوجوان با نوقلمان و تصویرگران جوان از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

فراخوان این جشنواره همزمان با بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ( 11 تا 21 اردیبهشت 1392) منتشر خواهد شد.

کد مطلب 2018020

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