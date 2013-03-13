مردم از خوردن آجیل شور پرهیز کنند/ مراقب افزایش فشارخون باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر احمدرضا درستي افزود: با توجه به شروع سال نو و ديد و بازديدها، بهتر است تا جايي كه ممكن است غذاهاي چرب، شيرين، نمكي، نوشابه هاي گازدار، تنقلات كم ارزش تغذيه اي و آجيل كمتر ميل شود تا علاوه بر جلوگيري از ابتلا به دل درد و اسهال و عوارض مشابه، مواد مغذي مورد نياز بدن نيز به اندازه كافي دريافت شوند.

وي تاكيد كرد: همانگونه كه واضح و روشن است، نمك زياد موجود در غذا و در برخي تنقلات مانند آجيل، زمينه ايجاد پرفشاري خون و بيماريهاي قلبي عروقي را فراهم مي سازد و در كساني كه اندك آمادگي داشته باشند، لطمات جدي و فوري نيز ممكن است در آنها ظاهر شوند.

اين متخصص تغذيه در مورد ارزش غذايي مغز دانه ها با توجه به مصرف بالاي آن درروزهاي نخست سال نو گفت: مغزدانه ها از ارزش تغذيه اي بالايي برخوردارند؛ با اين حال، آجيل ها عموما در هرم غذايي علم تغذيه جزو گروه غذاهای متفرقه قرارمي گيرند كه توصيه مي شود در مصرف آنها صرفه جويي شود. در واقع، بدليل بالا بودن چربي موجود در مغزدانه ها، مقدار انرژي توليدي آنها در بدن نيز زياد است؛ به گونه اي كه هر صدگرم مغزدانه بين 300 تا 600 كيلوكالري انرژي توليد مي كند. درهرحال مصرف مقدار كمي از اين مواد (در حد توصيه متخصص تغذيه براي افراد مختلف با توجه به وضعيت فيزيولوژيك آنها)، به سلامت كمك كرده ولي مصرف بيش از اندازه آنها به هيچوجه قابل توصيه نيست.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران همچنين درخصوص مصرف ميوه گفت: مصرف ميوه فراوان نه تنها ارزش غذايي بالايي ندارد، بلكه ويتامين هاي آن از راه ادرار دفع شده و قند آنها در بدن به چربي تبديل مي شود.

اين استاد دانشگاه در مورد مقدار غذاي مصرفي توصيه كرد: به هنگام صرف غذا، مقدار مناسب برنج (و نه فراوان)، مقداري خورشت (از قسمتهايي كه چربي كمتري دارند) و يا ترجيحا كباب در بشقاب خود قرار داده و بخشي از ظرفيت بشقاب را نيز به سالاد (كم سس) و سبزيجات اختصاص دهيد. مصرف تكه اي نان و يك پياله ماست مكمل غذاي شما خواهد بود.

درستي گفت: از نشستن طولاني مدت و تماشاي طولاني تلويزيون و انجام بازي هاي كامپيوتري احتراز كرده و فعاليت بدني مناسبي را نيز براي خود در نظر بگيريد. قرار گذاشتن در پارك ها و محل هاي تفريحي و صرف غذاي كافي (و نه بيش از نياز) در اينگونه محلها اگر با مقداري پياده روي همراه باشد، بهترين روش ديد و بازديد خواهد بود.