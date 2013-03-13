770 نفر از زندانیان در دوره های آموزشی و اشتغال آموزی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت بازگیر ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته اشتغال افزود: واحد اشتغال و حرفه آموزی زندانهای استان به رغم کمبود اعتبارات حرفه آموزی و کمبود نیروی انسانی و کاهش شدید اعتبارات آموزشی سایر دستگاههای مرتبط با آموزش مددجویان، با استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود برنامه عملیاتی ستاد کاهش آسیب و مبارزه بارفتارهای پرخطر را اجرایی کرده است.

وی با بیان اینکه با نگاه تخصصی به اشتغال، زمینه هرچه بهتر اصلاح و تربیت زندانیان فراهم می شود، تصریح کرد: 85 درصد برنامه های ستاد کاهش آسیب در موضوع اشتغال عملیاتی شده است.

بازگیر بیان داشت: اشتغال نقش به سزایی در کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندانیان و بازگشت آنان به جامعه دارد.

وی تصریح کرد: زندانهای استان از ظرفیتهای فراوانی برای اشتغال مددجویان برخوردار است واز این پتانسیلها برای توانمندی مددجویان به نحو مطلوبی استفاده می شود.

مسؤل واحد اشتغال وحرفه آموزی زندانهای استان با اشاره به مؤثر بودن کار واشتغال برای زندانیان و نیروی جوان زندانی، اظهار داشت: کار و آموزش و حرفه آموزی برای زندانیان جوان و مددجویان، دارای اهمیت افزونتری است چرا که اگر به اشتغال این افراد و آموزش مولد آنان به درستی پرداخته شود، پس از آزادی به شغلی شرافتمندانه روی می آورند.

بازگیر افزود: اشتغال این افراد عدم بازگشت به مراکز تأمینی و تربیتی و کاهش هدفمند جمعیت کیفری در آینده را به دنبال دارد.