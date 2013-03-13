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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۳۰

ساکی عنوان کرد:

حرکت خودجوش بسیجیان در نظافت عمومی یادمان والفجر 8 اروندکنار

حرکت خودجوش بسیجیان در نظافت عمومی یادمان والفجر 8 اروندکنار

اروندکنار – خبرگزاری مهر: بخشدار اروندکنار از حرکت خودجوش نیروهای بسیجی در نظافت عمومی یادمان والفجر 8 خبر داد.

عباس ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در آخرین مرحله از مراسم روز پاکسازی و نظافت عمومی که امروز برگزار شد، نیروهای بسیجی مستقر در یادمان در حرکتی خودجوش اقدام به نظافت عمومی و پاکسازی محل کردند.

وی افزود: برای انجام این کار تعداد زیادی کیسه های زباله و دستکشهای یک بار مصرف توسط شهرداری اروندکنار در اختیار این نیروها قرار داده شد.

ساکی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته در برای اجرای مناسب مراسم روز پاکسازی و نظافت عمومی در بخش شهری اروندکنار، به طور نمادین مسیر میدان اصلی تا نهر حد به بهره گیری از ماشین آلات با همراهی نیروهای شهرداری، جمعی از مسئولان و مردم منطقه انجام گرفت.

بخشدار اروندکنار تصریح کرد: همچنین بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته با دهیاران مراسم پاکسازی و نظافت عمومی به طور همزمان در روستاها و به شکل پاکسازی و نظافت مسیرهای اصلی روستاها، اطراف نهرها و نخلستانها صورت می گیرد.

روز 23 اسفندماه در سراسر استان خوزستان به نام روز نظافت عمومی نامگذاری شده و مردم و دستگاه های اجرایی در همه شهرهای استان به مناسبت فرا رسیدن سال نو اقدام به پاکسازی شهر و روستای خود کردند.

کد مطلب 2018025

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