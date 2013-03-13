مهمترين وظيفه ستاد بحران برنامه ريزي براي مديريت بهينه است/كاهش تلفات جاده اي

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين فروزان مهر ظهر چهارشنبه در جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران خراسان رضوي اظهار كرد: مهمترين وظيفه ستاد بحران برنامه ريزي براي آماده سازي و بسيج تمامي امكانات به منظور پيشگيري و مديريت بهينه است.

وي بر لزوم توجه به فرماندهي واحد در راستای مديريت بهينه بحران ها تاكيد كرد و گفت: مهمترين وظيفه ستاد بحران شفاف سازي نقش تمامي عوامل موثر در مديريت بهينه بحران با اولويت پيشگيري است.

وي ادامه داد: عملكرد دستگاه هاي اجرايي فراتر از تكاليف اداري آنها است و اين امر ناشي از روحيه ايثارگري اين دستگاه ها است.

وي با بيان اينكه خراسان رضوي رتبه دوم را در كاهش تلفات جاده اي دارد، يادآور شد: تمامي دستگاه هاي اجرايي بايد آمادگي کامل براي مقابله با بروز هر گونه حادثه غير مترقبه و بحران احتمالي را داشته باشند.

استاندار خراسان رضوي عنوان كرد: براساس ماده شش قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، تمامی وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری ها، نیروهای نظامی و انتظامی و تشکل های مردم نهاد بايد در مواقع بحران باید در خدمت سازمان مديريت بحران قرار گیرند.

وي تاكيد كرد: بايد بحران هاي احتمالي با تبيين شيوه هاي اجرايي مناسب كنترل شود و در اين زمينه كارآيي نيروهاي انساني نيز ضروري است.