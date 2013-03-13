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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۶

در گفتگو با مهر:

استانداردسازی 8 هتل در کردستان/ نظارت ها بر اماکن اقامتی افزایش می یابد

استانداردسازی 8 هتل در کردستان/ نظارت ها بر اماکن اقامتی افزایش می یابد

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون گردشگري، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان از استانداردسازي هشت هتل سطح استان با همكاري هتلداران در سال جاري خبرداد.

آرمان وطن دوست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای استقبال بهتر از مسافران نوروزی گفت: يكي از برنامه هاي معاونت گردشگري در راستاي توسعه صنعت هتلداري و گردشگري، بحث استانداردسازي هتل ها است كه در دستور كار معاونت گردشگري استان قرار گرفته و تاكنون هشت هتل استانداردسازي شده اند.
 
وي افزود: اين هتل ها شامل هتل شادي سنندج، مهمانسراي جهانگردي سنندج و مريوان، هتل زريوار مريوان، مهمانپذير جبار، هتل آبيدر، هتل ريبوار دهگلان و هتل بام بيجار هستند كه نسبت به استانداردسازي تاسيسات گردشگري خود اقدامات لازم را انجام داده و پنج هتل ديگر نیز در حال انجام اقدامات اوليه بحث استانداردسازي هستند.
 
معاون گردشگري، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان اظهار داشت: هدف از استانداردسازي هتل ها، توسعه بخش هتلداري و پذيرايي مناسب و شایسته از مسافران است كه با استانداردسازي مطلوب مي توان گردشگر بيشتري را جذب استان كرده و رضايتمندي مسافرین را جلب کرد.
 
وطن دوست نبود دانش لازم، پرهزينه بودن اقامت در هتل ها و نبود اطلاعات كافي در خصوص پذيرايي و نحوه برخورد با مسافران را از جمله مشکل های موجود در هتل ها و مهمان پذيرهاي سطح استان عنوان كرد.
 
وي از هتلدارن و صاحبان مهمان پذيرها خواست تا در اسرع وقت نسبت به استانداردسازي مكان هاي خود اقدامات لازم را انجام دهند.
 
معاون گردشگري، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان ادامه داد: ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي استان با هماهنگی استانداري تمهیداتی را در نظر گرفته اند، كه نوروز 92 هتل ها و مهمان پذيرها در بحث اسكان مسافران نوروزي در اولويت قرار داده شوند.
 
وطن دوست یادآور شد: در نوروز 92 طرح سه نرخي براي مدارس ستاد اسکان نیز تعريف شده كه با اين تفاسير امسال هتل ها و مهمان پذيرهاي سطح استان در اولويت اسكان مسافرين نوروزي قرار خواهند داشت.
 
وي بیان کرد: در 9 ماهه اول سال جاري 30 واحد خانه استيجاري در شهرستان بانه پلمپ شده اند و اين به دليل ايجاد مشكلات و معضلات اجتماعي بوده كه توسط مسافران و صاحبان این منازل ايجاد شده است.
 
معاون گردشگري، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان گفت: معاونت گردشگري كردستان براي جلوگيري از ايجاد اين گونه مشكلات و معضلات با فعاليت خانه هاي استيجاري بدون مجوز برخورد قاطع می کند و در این راستا افزایش نظارت ها در این ایام در دستور کار قرار گرفته است.
 
وطن دوست اظهار داشت: وجود خانه هاي استيجاري موجب مي شود كه صاحبان اين منازل با كمترين قيمت مسافران را بدون هيچ گونه تضمين امنيتي در اين مكان ها اسكان دهند و هتل ها با كاهش مسافر روبرو شده و يا به تعطيلي كشيده شوند كه بايد از فعاليت این گونه منازل جلوگيري شود.
کد مطلب 2018029

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