استانداردسازی 8 هتل در کردستان/ نظارت ها بر اماکن اقامتی افزایش می یابد

آرمان وطن دوست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای استقبال بهتر از مسافران نوروزی گفت: يكي از برنامه هاي معاونت گردشگري در راستاي توسعه صنعت هتلداري و گردشگري، بحث استانداردسازي هتل ها است كه در دستور كار معاونت گردشگري استان قرار گرفته و تاكنون هشت هتل استانداردسازي شده اند.

وي افزود: اين هتل ها شامل هتل شادي سنندج، مهمانسراي جهانگردي سنندج و مريوان، هتل زريوار مريوان، مهمانپذير جبار، هتل آبيدر، هتل ريبوار دهگلان و هتل بام بيجار هستند كه نسبت به استانداردسازي تاسيسات گردشگري خود اقدامات لازم را انجام داده و پنج هتل ديگر نیز در حال انجام اقدامات اوليه بحث استانداردسازي هستند.

معاون گردشگري، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان اظهار داشت: هدف از استانداردسازي هتل ها، توسعه بخش هتلداري و پذيرايي مناسب و شایسته از مسافران است كه با استانداردسازي مطلوب مي توان گردشگر بيشتري را جذب استان كرده و رضايتمندي مسافرین را جلب کرد.

وطن دوست نبود دانش لازم، پرهزينه بودن اقامت در هتل ها و نبود اطلاعات كافي در خصوص پذيرايي و نحوه برخورد با مسافران را از جمله مشکل های موجود در هتل ها و مهمان پذيرهاي سطح استان عنوان كرد.

وي از هتلدارن و صاحبان مهمان پذيرها خواست تا در اسرع وقت نسبت به استانداردسازي مكان هاي خود اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون گردشگري، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان ادامه داد: ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي استان با هماهنگی استانداري تمهیداتی را در نظر گرفته اند، كه نوروز 92 هتل ها و مهمان پذيرها در بحث اسكان مسافران نوروزي در اولويت قرار داده شوند.

وطن دوست یادآور شد: در نوروز 92 طرح سه نرخي براي مدارس ستاد اسکان نیز تعريف شده كه با اين تفاسير امسال هتل ها و مهمان پذيرهاي سطح استان در اولويت اسكان مسافرين نوروزي قرار خواهند داشت.

وي بیان کرد: در 9 ماهه اول سال جاري 30 واحد خانه استيجاري در شهرستان بانه پلمپ شده اند و اين به دليل ايجاد مشكلات و معضلات اجتماعي بوده كه توسط مسافران و صاحبان این منازل ايجاد شده است.

معاون گردشگري، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان گفت: معاونت گردشگري كردستان براي جلوگيري از ايجاد اين گونه مشكلات و معضلات با فعاليت خانه هاي استيجاري بدون مجوز برخورد قاطع می کند و در این راستا افزایش نظارت ها در این ایام در دستور کار قرار گرفته است.

وطن دوست اظهار داشت: وجود خانه هاي استيجاري موجب مي شود كه صاحبان اين منازل با كمترين قيمت مسافران را بدون هيچ گونه تضمين امنيتي در اين مكان ها اسكان دهند و هتل ها با كاهش مسافر روبرو شده و يا به تعطيلي كشيده شوند كه بايد از فعاليت این گونه منازل جلوگيري شود.