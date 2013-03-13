آغاز اجراي طرح نوروزي در جاده هاي فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سيروس سجاديان پیش از ظهر چهار شنبه در مراسم آغاز اجراي طرح نوروزي در استان فارس گفت: نیروی انتظامی به همراه کلیه نيروهاي امدادي با آمادگي در عرصه نظم و امنيت ترافيكي فعاليت خود را آغاز می کنند.

وي با اعلام اینک 300 نقطه حادثه خيز در استان شناسايي شده، گفت: در اين مدت اعمال قانون رانندگان 41 درصد كاهش يافت به گونه اي كه اين امر نشان دهنده كاهش وقوع يك ميليون و 232 هزار و 766 مورد تخلف بوده است.

وي افزود: 90 درصد از اين اقدامات مرهون فرهنگ اصيل مردم كشور به ويژه استان فارس است كه با ارتقاي فرهنگ ترافيكي باعث تحقق اين امر شدند.

سردار سجاديان همچنين از كاهش وقوع تصادفات خبر داد و بيان كرد: در 10 ماهه سال جاری تصادفات 9 درصد كاهش يافته است.

وی گفت: طي سال گذشته با همكاري و تعامل کلیه دستگاه ها از جمله مسكن و شهرسازي، آتش نشاني، اورژانس، هلال احمر، حمل و نقل پايانه ها،در زمينه خدمات رساني به مردم در نوروز توفيقات زيادي حاصل شد.

فرمانده انتظامی فارس تصریح کرد: : با استفاده از نيروها و تجهيزات لازم، اقدامات اساسي براي برقراري امنيت مردم در حوزه ترافيك صورت گرفت.