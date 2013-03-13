پارک علم و فناوری گلستان فعال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر چهارشنبه در شورای اداری استان افزود: یکی از اهداف پارک علم و فناوری، فرهنگ سازی به منظور جذب شرکت های دانش بنیان است و تجاری سازی محصولات تولیدی است.

استاندار گلستان گفت: هر کمکی که به بازسازی عتبات عالیات از سوی ادارات، باید از کانال ستاد بازسازی انجام شود.

وی گفت: مدیران دستگاه های اجرایی باید همکاری لازم را با ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان داشته باشند.

وی با اشاره به نزدیکی پنجاهمین سالگرد قیام 15 خرداد گفت: ستاد پنجاهمین سالگرد در استان شکل خواهد گرفت و انتظار می رود برنامه های خوبی نیز در این ستاد برگزار شود.

قناعت افزود: دستگاه های اجرایی نیز با همکاری با این ستاد، با استفاده از ظرفیت های مردمی ، طلاب، دانشجویان و...از پدید اورندگان این قیام طی برنامه های تجلیل به عمل آورند.

قناعت اذعان داشت: در طول تعطیلات نوروز میزبان زایرین امام رضا(ع) هستیم و باید به خوبی کار و خدمت خود را انجام دهیم، دبیر خانه ستاد تسهیلات سفر در محل، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به صورت شبانه روزی فعال خواهد بود.