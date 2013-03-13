ولایتمداری ضامن بقای حکومت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری پیش از ظهر چهاشنبه در کنگره آیت‌الله علم الهدی اهرمی اظهار داشت: باید تلاش کنیم برگزاری این همایش‌ها مدرسه‌ای باشد برای آموختن از آموزه‌های مکتب بزرگانی که این مجالس به خاطر آنها برگزار می‌شود و علاوه بر تجلیل، مدرسه تعلیم بزرگی آن بزرگان باشد.

وی به بیان ویژگی‌های شخصیتی مجتهد اهرمی پرداخت و افزود: ایشان یکی از شخصیت‌های بزرگ و تاثیرگذار در فضای سیاسی و فرهنگی ایران و به ویژه خطه جنوب در قبل و حین و بعد از مشروطیت بوده‌اند.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: مردم استان بوشهر و خطه تنگستان دارای تاریخی سراسر شکوه در عرصه سیاسی و مقاومت ایران هستند و بارها در مراحل مختلف در مقابل استعمارگران ایستادگی و مقاومت کرده‌اند و موفق به شکست آنها شده‌اند.

وی اضافه کرد: آیت‌الله سیدعبدالحسین لاری در همان زمان از علمای نجف خواست تا به ایشان لقب علم‌الهی بدهند که به معنای خورشید فروزان هدایت است و علمای نجف هم این موضوع اذعان داشتند که ایشان ستاره بی‌غروب هدایت است.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: شرایط اجتماعی و سیاسی ایران به گونه‌ای بود که دو بار توسط انگلیس مورد تهاجم قرار گرفته بود و توسط سردار دلاور و ولایت‌مدار این خطه باقرخان تنگستانی بیرون رانده شده بودند و ایران در شرایطی بود که هر گاه انگلیس می‌خواست حکومت مرکزی ایران را تحت فشار قرار دهد به بوشهر حمله می‌کرد.

وی به فشارهایی که به مجتهد اهرمی در زمان وی وارد می‌شد اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: فشارهای بسیار زیادی به وی دارد می‌شد و ایشان یک حماسه استقامت و پایداری را خلق کرد و حتی فشارها به گونه ای بود که در برخی موارد فرزندان وی نان شب هم نداشتند که بخورند ولی با حریت و شجاعت مقابل همه فشارها ایستاد و با توکل به خدا قیام کرد و یک حماسه آفرید.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر به کیفیت حکومت اسلامی وی اشاره کرد و بیان داشت: آیت‌الله سید مرتضی مجتهد اهرمی نامه‌ای به آخوند خراسانی نوشت که فضا برای انقلاب و سرکوب استکبار اماده است و با کمک رئیس‌علی دلواری و خضرخان و . . . این شرایط را ایجاد کرده بودند.

وی ادامه داد: آیت‌الله سید مرتضی مجتهد اهرمی دو ماه حکومت اسلامی را در بوشهر ایجاد کرد و با تکیه بر فرامین ولایت استان را مدیریت کرد و در این مسیر کارهای بزرگی انجام داد که می‌توان به ایجاد تشکیلات سیاسی و فرهنگی و تشکیل اتحادیه‌های مختلف اشاره کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری به آسیب‌شناسی حکومت و نظامی که در استان بوشهر شکل گرفته بود پرداخت و افزود: وقتی علم‌الهدی برای ایجاد حکومت حرکت کرد، کشورهای استبدادی با یک عقب‌نشینی ظاهری قول همکاری دادند ولی در ادامه در مقابل وی صف‌آرائی کردند و با انواع دسیسه‌ها با او مبارزه کردند.

وی افزود: انگلیس‌ها به کمک حکمران مرکزی یک طراحی براندازی نرم علیه علم‌الهدی راه انداختند و با ایجاد اختلاف بین نیروهای وفادار به ایشان با خود وی، ایجاد ناامنی‌های اجتماعی، اختلاف افکنی بین شیعه و سنی و بازگرداندن مجدد دریابیگی فضا را برای استعمار خود ایجاد کردند.

آیت‌الله صفایی بوشهری تصریح کرد: اگر مردم آن زمان ولایت‌مدار بودند و تابع علم‌الهدی بودند این اتفاقات روی نمی‌داد و پیام این اتفاقات این است که تنها حجت سیاسی ولایت‌مداری است و جوهره سیاست اسلامی ولایت‌مداری است.

وی ادامه داد: این پیام علم‌الهدی است که ولایت‌مداری ضامن بقای حکومت اسلامی است و مردم ایران نیز همواره ثابت کرده‌اند که ولایت‌مدار هستند و بر مدار ولایت حرکت می‌کنند.