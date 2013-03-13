هیات پارلمانی ایران 29 اسفند عازم اکوادور می شود

موید حسینی صدر دبیر کل گروه بین‌المجالس جهانی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از تعیین اعضای هیات پارلمانی که قرار است در اجلاس بهاره بین المجالس جهانی شرکت کنند خبر داد و گفت: علاوه بر بنده، آقایان نجف نژاد، میرمرادزهی، جلالیان، نعمتی و خانم حلیمه عالی در اجلاس بین المجالس جهانی شرکت خواهند کرد. البته احتمال دارد آقای مصری عضو هیات رئیسه مجلس نیز در این سفر حضور داشته باشد.

وی به جلسه گروه اعزامی به اکوادور با رئیس مجلس در روز گذشته اشاره کرد و گفت: در این نشست رئیس مجلس بر تقویت جایگاه بین المجالس جهانی تاکید کرد و گفت: این مجموعه می تواند در تحولات بین المللی نقش خوبی ایفا کند همچنین جایگاه مشورتی خوبی برای مجالس داشته باشد.

حسینی صدر گفت: آقای لاریجانی همچنین تاکید کرد هیات پارلمانی جمهوری اسلامی باید با اقتدار در این جلسه شرکت کند.

وی یادآور شد: دفاع از حقوق بشر و محکومیت تروریسم بین المللی از محورهای سخنرانی و پیشنهادات هیات پارلمانی ایران در اجلاس بین المجالس جهانی خواهد بود.

به گزارش مهر، اجلاس جهانی دوم تا هفتم فروردین ماه در کشور اکوادور برگزار می شود و سخنران اصلی هیات پارلمانی ایران نیز موید حسینی صدر دبیر کل گروه بین المجالس است.