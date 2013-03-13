مهدهاي كودك مراكز استراتژيك كشور هستند/ نسل جديد نيازمند تربيت فاطمي

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرويان حسيني صبح چهارشنبه در اختتاميه دوره آموزشي مقدماتي تربيت ديني كودك ويژه مديران و مربيان مهد كودك استان اظهار كرد: بايد مهدكودك ها را مراكز استراتژيك بدانيم و بيش از گذشته در تربيت عميق و همه جانبه كودكان تلاش كنيم.

وي تاكيد كرد: مهم ترين موضوع نسل نو پاي آينده ماست و بايد تلاش شود تا نسلي سالم، رو به رشد، پويا و همه جانبه نگر تربيت كنيم.

وي بيان كرد: به نظرمي رسد امروز با آسيب هايي كه نظام اجتماعي در بخش خانواده ديده براي نظام مديريت والدين بايد خردمندانه تدبير شود.

جامعه نيازمند نسلي بهتر

حجت الاسلام مرويان حسيني گفت: انديشه هاي خردمندانه مربيان مهدها بايد كام نونهالان را با گل واژه هاي تربيت آشنا كند.

وي يادآور شد: سرمايه اي كه در اين راستا در كشور هزينه مي شود از آن جهت است كه جامعه نيازمند است كه نسل بهتري داشته باشد.

حجت السلام مرويان حسيني تاكيد كرد: عرصه پيش روي كشور عرصه تربيت ديني فرزندان است و ما حقيقتا بدون پشتوانه فرهنگ ديني نمي توانيم نسلي خوب تربيت كنيم.

وي يادآور شد: بايد با توجه به اهميت و پيچيدگي و مفاهيم معنوي براي توليد محتواهاي لازم در اين عرصه تلاش بيشتري انجام شود.

تربيت فاطمي نياز نسل جديد

حجت الاسلام مرويان حسيني تاكيد كرد: حلقه مفقوده تربيت در مهد هاي كودك تربيت فاطمي است و البته نمي توان نقش مادر را در تربيت نسل انكار كرد.

وي با اشاره به نقش اساسي مادران در تربيت فرزندان افزود: بايد به همان اندازه كه به حزن اهل بيت مي پردازيم به الگو سازي نكته هاي رفتاري اهل بيت نيز اهميت دهيم.

وي با تاكيد بر اينكه به تربيت فاطمي براي رسيدن به نسلي پيشرفته نيازمنديم بيان كرد: فاطمه به فرزندانش عزت نفس و ارجمندي مي بخشيد وآنها را سرشار از فرهنگ، عاطفه و اخلاق تربيت مي كرد.

به اصالت ديني مان برگرديم

مدير كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با تاكيد بر سيره رسول اسلام دراحترام به كودكان گفت: اگر واژه هاي حديث كسا را تحليل كنيد خواهيد ديد اين واژه ها تكريم و عاطفه است.

وي خطاب به مربيان مهدهاي كودك گفت: بايد به اصالت ديني مان برگرديم و تربيت فرزندانمان را با راهكارهاي اجرايي دين و فرهنگ خودمان داشته باشيم.