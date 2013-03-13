کنترل الکترونیکی جاده ها در زنجان باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا صالحی ظهر چهارشنبه درمراسم طرح نوروزی پلیس راه فرماندهی استان با اشاره به اینکه 1,8 درصد از راههای کشور در این استان است، افزود: در این راستا دو میلیون و 700 هزار نفر از این راهها تردد می کنند بنابراین در این میان خلاء موجود را امدادگران و راهداران جبران می کنند.
وی، با اشاره به اینکه استان زنجان در مسیر 7 استان قرار دارد، ادامه داد: استان زنجان جزو استانهای امن کشور است بنابراین میلیون ها نفر به این استان مسافرت خواهند کرد چون این استان مسیر امنی است و باید تمهیدات امنیتی و امدای به صورت گسترده و شفاف در دستور کار قرار گیرد.
فرمانده انتظامی استان زنجان گفت:ایجاد امنیت در استان حرف اول را در جذب مسافر می زند و در این امر استان موفق است چرا که لازمه امنیت برخورداری از روحیه سعه صدر و تعامل با مردم است که در این استان این آیتم بسیار مهم را دارا است.
سرهنگ صالحی گفت:این استان به دلیل داشتن مردمی ولات مدار و تعامل مردم با پلیس استان را جزو استانهای امن کشور کرده است.
وی ، شعار امسال پلیس در نوروز سال 92 را نوروزی پر نشاط ، احترام به قانون و رعایت قانون اعلام کردوگفت: در این راستا نیروی انتظامی براساس این شعار اقدامات امدادی و راهداری خود را تدوین کرده است.
فرمانده انتظامی استان زنجان در ادامه ، سه عامل انسان ،جاده و وسیله نقلیه را سه عامل مهم در افزایش تصادفات جاده ای یاد کردوافزود: استان زنجان میزبانی مسافرانی است که سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ نداشته اند را دارد .
سرهنگ صالحی یادآور شد: عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نه تنها به خانواده آسیب می زند بلکه مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد می کند.
زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه کنترل کردن جاده به صورت الکترونیکی در استان به 20 مورد کفایت نمی کند، گفت: باید کنترل جاده ها با استفاده از دوربین ها افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا صالحی ظهر چهارشنبه درمراسم طرح نوروزی پلیس راه فرماندهی استان با اشاره به اینکه 1,8 درصد از راههای کشور در این استان است، افزود: در این راستا دو میلیون و 700 هزار نفر از این راهها تردد می کنند بنابراین در این میان خلاء موجود را امدادگران و راهداران جبران می کنند.
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