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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۸

مجرد در گفتگو با مهر:

پایانه مرزی میلک دروازه توسعه سیستان و بلوچستان است

پایانه مرزی میلک دروازه توسعه سیستان و بلوچستان است

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان گفت: پایانه مرزی میلک نقش مهمی در راستای گسترش ترانزیت و توسعه استان دارد.

علیرضا مجرد در گفتگو با مهر افزود: روزانه بالغ بر 290 خودروی سنگین حامل کالاهای وارداتی و صادراتی از پایانه مرزی میلک عبور می کند.

وی با بیان اینکه پایانه مرزی میلک یکی از مبادی رسمی ورود و خروج بین کشور ایران و افغانستان است اظهار داشت:روزانه  400 مسافر  به صورت رسمی و پس از انجام تشریفات قانونی از این مرز عبور می کند.

مجرد با بيان اينكه پايانه مرزي میلک قابليت هاو پتانسیل های بسیاری در زمینه ترانزیت دارد ادامه داد: تسهیل در تردد های مرزی و  توسعه ترانزیت در استان نیازمند هماهنگی بیشتر بین ارگان های مرتبط در این زمینه است.

 

 

 

کد مطلب 2018043

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