پایانه مرزی میلک دروازه توسعه سیستان و بلوچستان است

علیرضا مجرد در گفتگو با مهر افزود: روزانه بالغ بر 290 خودروی سنگین حامل کالاهای وارداتی و صادراتی از پایانه مرزی میلک عبور می کند.

وی با بیان اینکه پایانه مرزی میلک یکی از مبادی رسمی ورود و خروج بین کشور ایران و افغانستان است اظهار داشت:روزانه 400 مسافر به صورت رسمی و پس از انجام تشریفات قانونی از این مرز عبور می کند.

مجرد با بيان اينكه پايانه مرزي میلک قابليت هاو پتانسیل های بسیاری در زمینه ترانزیت دارد ادامه داد: تسهیل در تردد های مرزی و توسعه ترانزیت در استان نیازمند هماهنگی بیشتر بین ارگان های مرتبط در این زمینه است.