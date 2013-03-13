حمل و نقل و پایانه های فارس برای خدمت رسانی نوروزی آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خواست خدايي پیش از ظهر چهارشنبه در حاشيه مراسم اجراي طرح نوروزي استان فارس با اشاره به اينكه روز 23 اسفندماه روز بدون حادثه در جاده هاي فارس، اضافه کرد: برای خدمات رساني به مردمبا مصوبه شوراي كميته ايمني جاده هاي فارس، هرسال يك روز به نام روز بدون حادثه در جاده هاي استان نامگذاري شده است.

وي هدف از اجراي اين طرح را هماهنگي و برنامه ريزي تمام دستگاه ها مانند حمل و نقل و پايانه ها، هلال احمر، پليس استانداري، راه و شهرسازي، اورژانس و آتش نشاني و... دانست.

وی ادامه داد: اين اقدام با هدف تامین امنيت برای شهروندان انجام می شود.

مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان فارس همچنین به اجراي طرح نوروزي اشاره کرد و گفت: طرح نوروزی از امروز چهارشنبه تا 16 فروردين ماه 92 در سطح فارس به صورت ويژه اجرا شد.

وي با اشاره به پيش فروش اينترنتي بليت ناوگان عمومي گفت: از 23 همين ماه پيش فروش بليت در فارس آغاز شده اما فقط 15 هزار نفر براي تهيه بليت اقدام كرده اند در صورتي كه آمادگي جابه جايي بيش از يك ميليون و 500 مسافر را داريم.

خواست خدايي متذکر شد: نزديك به چهارهزار و 500 ناوگان حمل و نقل اعم از اتوبوس و سواري درفارس، مسافران را در نوروز جابجا می کنند به همین خاطر از مسافران ق درخواست داریم قبل از سفر نسبت به تهيه بليت اقدام كنند.