گلستان سرشار از جاذبه های زیارتی و طبیعی/ تجلیل از اولین مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد تسهیلات ونظارت برسفرهای نوروزی این استان گفت: با توجه به این که تمدن ایرانی و اسلامی قرن‌هاست در این منطقه وجود دارد، گلستان به عنوان استانی با فرهنگ و تمدن غنی ایرانی و اسلامی مطرح می‌باشد که بیش از همه این غنا در آثار و جاذبه های زیارتی استان مشهود است.

وی در ادامه افزود: با استفاده از این جذابیت های مهم در صنعت گردشگری گلستان، می‌توان خدمات نظام و اسلام را به هموطنان و گردشگران خارجی معرفی کرد.

عباسی همچنین با اشاره به این‌که گلستان در مسیر عبور و مرور زوار امام رضا(ع) است، خاطر نشان کرد: گلستان، استانی متعلق به حضرت رضا(ع) است و باید از این نعمت خدادادی به نحو احسن و با برنامه‌ریزی بهره برد و فرهنگ و تمدن اصیل این منطقه رابرای آنها معرفی کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: با نظر به فرارسیدن ایام نوروز، برنامه ریزی های لازم جهت خدمت‌رسانی به گردشگران و مسافران استان با بسیج نیروهادر ستاد تسهیلات سفر در حال انجام است و تلاش می‌شود با ارائه خدمات مطلوب و شایسته، ماندگاری گردشگران دراستان افزایش یابد.

افزایش ماندگاری مسافران

عباسی ادامه داد: افزایش ماندگاری مسافران در استان، افزایش درآمد و اقتصاد منطقه را در پی خواهد داشت و به عنوان سندی در افزایش ارزش افزوده استان می تواند مطرح باشد.

وی در ادامه به ظرفیت بالای گلستان، جهت برنامه‌ریزی‌های کلان یاد کرد و بر همکاری بخش دولتی و خصوصی جهت ایجاد امکانات و تاسیسات و سرمایه‌گذاری در اماکن گردشگری استان و ارائه پکیج‌های پیشنهادی و راهکارهای مفید جهت برنامه‌ریزی نهایی در سند توسعه استان تاکید نمود و افزود: در صورتی که گلستان را معرفی کرده و زیرساخت‌ها راآماده کنیم به توسعه دست خواهیم یافت.

عباسی هم‌چنین اذعان داشت: ستاد دائمي تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان با کمیته های دوازده‌گانه برای خدمت‌رسانی به مسافران و گردشگران نوروزی بسیج شده‌اند و آماده خدمت‌رسانی به گردشگران می‌باشند.

دبیر ستاد تسهیلات ونظارت برسفرهای استان گلستان در پايان افزود: این ستاد موقعیت خوبی است تا با معرفی قابلیت‌ها وتوانمندی های استان و با ارائه طرح ها و ایده‌های نو و ارائه خدمات مطلوب و شایسته به گردشگران، استان را در کشور مطرح کنیم.

تجلیل از اولین مسافران ورودی استان گلستان

دبیر ستاد تسهیلات و نظارت برسفرهای استان گلستان گفت: مسافرانی که در اولین ساعات تحویل سال نو از مبادی ورودی استان گلستان، وارد استان شوند، مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

عباسی افزود: مسافران ورودی این استان با حضور دبیر و دیگر مسوولین ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان با اهدای گل، لوح تقدیر و هدایایی تجلیل می شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در پایان هدف این ستاد را ارائه خدمات مطلوب به گردشگران، رضایتمندی مسافران و گردشگران نوروزی برشمرد.

فعالیت تیم های نظرسنجی در ستاد تسهیلات ونظارت برسفرهای گلستان

دبیر ستاد تسهیلات و نظارت برسفرهای استان گلستان گفت: به منظور اطلاع دقیق تر از عملکرد بخش های مختلف ستاد و شناسایی و تأمین نیازهای آتی مسافران و گردشگران ورودی به استان، از سوی مسؤلین ستاد تیم های ویژه ای جهت نظر سنجی تشکیل شده است.

قربان عباسی افزود: این تیم های نظرسنجی همه روزه به نقاط مختلف استان اعزام خواهند شد و نظرات وپیشنهادات وهمچنین انتقادات مسافران وگردشگران را ثبت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: نتایج نظر سنجی ها می تواند کمک شایانی برای مسؤلین ستاد باشد تا در سالیان آتی خدمات بهتر و بیشتری به مسافران ارائه کنند.