کاشت نهال بنام درخت حکمت توسط آیت الله جوادی آملی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آخرین روز از هفته درختکاری، آخرین درخت بنام درخت حکمت با حضور شهردار کلانشهر قم، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر، اعضای شورای سیاستگذاری همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی در موسسه اسراء به دست آیت الله جوادی آملی کاشته شد.

شهردار قم در حاشیه مراسم کاشت آخرین نهال در آخرین روز از هفته درختکاری در موسسه اسراء به گسترش روزافزون شهرها در كليه كشورهاي جهان و از جمله ايران اشاره کرد و اذعان داشت: این مسئله از پيامدهاي غير قابل اجتناب عصر دانش و فناوري به شمار مي‌رود.

محمد دلبری افزود: امروزه گسترش شهرها و بويژه شهرهاي بزرگ در جهان سوم، موجب تشديد عوارض منفي توسعه شهري شده است، كه تشديد آلودگي‌هاي محيط از مهمترين آنها به شمار مي‌رود.

وی با بیان به اینکه رشد و توسعه روزافزون شهرنشيني با گسترش كالبدي شهرها رابطه مستقيم دارد، افزود: توسعه فيزيكي شهرها دوري از طبيعت و قطع رابطه انسان را با فضای سبز موجب مي‌شود.

شهردار قم توسعه بي رويه و ناپايدار شهري را باعث افزايش حاشيه نشيني، تخريب نواحي سبز شهري و بالا رفتن تقاضا براي زمين شهري ذکر کرد و اذعان داشت: این مسئله خود زمينه ساز از بين رفتن فضاهاي سبز درون شهري و تغيير كاربري اين گونه اراضي است.

وی با اشاره به موارد ذکر شده در خصوص از بین رفتن فضاهای سبز شهری عنوان داشت: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم با استفاده از تمام امکانات خود درصدد ایجاد فضای سبز پایدار در استان قم می باشد.

شهردار کلانشهر قم بیان داشت: فضاي سبز، كه بخشي از سيماي شهر را تشكيل مي دهد، به عنوان يكي از پديده هاي واقعي از نخستين مسايلي است كه انسان همواره با آن در تماس بوده و خواهد بود. اين مقوله داراي ابعاد زيست محيطي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و كالبدي مي باشد و اهميت فضاهاي سبز در محيط شهري تا آن حد است كه بعنوان يكي ازشاخص هاي توسعه يافتگي جوامع مطرح مي باشد.

وی با اشاره به اینکه مهمترين كاركردهاي فضاي سبز درون و برون شهرها را مي توان در موارد زير خلاصه نمود،گفت: جذب دي اكسيد كربن و ساير گازهاي سمي و توليد اكسيژن، تعديل و بهبود شرايط آب و هوايي شهرها، كاهش آلودگي صدا، بهبود روحيه افراد، جلوگيري از فرسايش آبي و بادي خاك، تصفيه فاضلاب، كاهش خطرات ناشي از جاري شدن سيل، زيبا سازي منظر و جلوگيري از رشد و توسعه بي رويه شهري و حاشيه نشيني فضاي سبز متناسب در شهرها، يكي از عوامل مؤثر در كاهش اثرات گسترش شهرها به شمار مي روند.

وی با تأکید بر این نکته که در مكان يابي فضاهاي سبز عمومي ضرور تهاي اجتماعي ايجاد پارك است؛تصریح کرد: امروزه با آگاهي بيشتر از اهميت كاركردهاي مثبت فضاي سبز و اثرات زيانبار توسعه ناهمگون وبي رويه شهرها، برنامه هاي مديريتي مناسبي در بسياري از كشورها به منظور مقابله با اين نوع تهديد، طراحي و اجرا مي‌شود.

همزمان با آغاز هفته درختکاری، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم نسبت به کاشت نهال در بوستانهای شهری و جنگلی و همچنین اهداء درخت به شهروندان به صورت رایگان اقدام نمود.

