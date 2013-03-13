180 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شدند/140 زندانی مالی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محبی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای آزادی این زندانیان 24 میلیارد و 640 میلیون ریال از محل اعتبارات ستاد دیه کشور، منابع داخلی ستاد دیه استان، کمکهای خیرین و معرفی به بانکهای عامل اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: با این مبلغ، زندانیان محکومیتهای مالی وجرائم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدند.

نایب رئیس ستاد دیه استان اظهار داشت: در زندانهای استان حدود 140 نفر زندانی محکومیتهای مالی داریم که مبلغی بالغ بر پنج میلیارد تومان بدهکار هستند.

محبی تصریح کرد: آزادی این افراد از طریق منابع ستاد دیه امکانپذیر نیست و در آستانه سال نو از خیرین، که حامیان همیشگی ستاد دیه هستند تقاضا داریم که برای آزادی این افراد و بازگشت به کانون خانواده هایشان تلاش و همکاری کنند.

وی تلاش ستاد دیه استان نسبت به پیگیری برای آزادسازی محکومین مالی وجرائم غیرعمد را خوب ارزیابی کرد و افزود: مددکاران زندانهای استان با پیگیری های مضاعف نسبت به اخذ رضایت شکات و کسر قابل قبولی از مبلغ طلبکاری آنان نسبت به پرونده سازی برای آزادی مددجویان تلاش و همت بی دریغی متحمل شده اند که قابل تقدیر است.

نایب رئیس ستاد دیه استان همچنین رسیدگی به وضعیت خانواده های این مددجویان را از تدابیر مؤثر دولت و قوه قضائیه دانست واظهار داشت: اراده نظام مقدس جمهوری اسلامی بر کاهش استفاده از مجازات زندان، کاهش جمعیت کیفری و تخصصی کردن این مجازات به شکلی است که زندان جای افرادی باشد که جز زندانی کردن آنان راه دیگری وجود ندارد.

محبی، زندانیان جرائم خشن و خاص، اراذلو اوباش و سارقین مسلح را از جمله این افراد عنوان کرد و گفت: قطعاً زندان جای جرائم غیر عمد نیست و وجود این افراد در زندانها هم فلسفه مجازات را زیر سئوال می برد و هم توان زندانها را به واسطه تشکیل بحران تراکم جمعیت کیفری در امور اصلاح و تربیت کاهش می دهد.

مدیر کل زندانهای استان با بیان اینکه کاهش هدفمند قوه قضائیه و سازمان زندانها باید با اولویت بندی جرائم انجام شود، افزود: در بحث کاهش هدفمند جمعیت کیفری، سیاست این نیست که همه مجرمین از زندان آزاد شوند یا هیچ کس را به زندان راه ندهیم.

محبی بیان داشت: حقیقت این است که همه افراد و مجرمین، بزهکار درجه یک و خشن نیستند، افرادی که به واسطه جرائم غیر عمد و غیر مهم همچون دیه تصادفات، مهریه، نفقه، چک و جرائم مالی غیر کلاهبرداری به زندان می آیند، سزاوار حبس و هم نشینی با مجرمین خطرناک نیستند.

وی تصریح کرد: با کمک منابع ستاد دیه کشور واستان همواره برای آزادی این گونه افراد تلاش می کنیم.

نائب ریس ستاد دیه استان فرهنگ سازی در خصوص بیمه اجباری، نفقه، مهریه و صدور چک را از عوامل کاهش آسیب عنوان کرد و افزود: نقش دستگاههای مختلف و خانواده ها در فرهنگ سازی برای ازدواج آسان همراه با مهریه های منطقی و فرهنگ استفاده از چک و بیمه خودرو ها می تواند از حبس و زندانی کردن افراد زیادی جلوگیری کند.

محبی تصریح کرد: با این کار از ناهنجاریها وآسیبهای درون زندان برای اینگونه افراد نیز ممانعت به عمل می آید.

وی اظهار داشت: جرائمی چون دیه تصادفات، مهریه، نفقه و چک غیر کلاهبرداری از جمله جرائم غیر عمدی محسوب می شود که شخص در وقوع آن انگیزه مجرمانه نداشته است.

محبی افزود: نگهداری این افراد هم برای آنان و هم برای خانواده هایشان تبعات بسیار نامطلوبی از ابعاد حیثیتی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت.