34 معلم نمونه خراسان جنوبی تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاونگی ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش استان اظهارکرد: سه هزار و 152 معلم استان در طرح انتخاب معلم نومنه شرکت کرده اند.

وی با بیان اینکه بیشترین شرکت کنندگان در این طرح با 40 درصد از شهرستان بیرجند بوده است، بیان داشت: شهرستان سربیشه نیز با 5.5 درصد کمترین تعداد شرکت کننده در این طرح را داشته است.

وی با بیان اینکه داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت از شرایط شرکت در این طرح بوده است، افزود: شیوه نامه انتخاب معلم نمونه تنظیم و آذر ماه به تمام ادارات آموزش و پرورش شهرستان های استان ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه امسال سهمیه استان تجلیل از 34 معلم نمونه استانی و یک معلم نمونه کشوری است، گفت: معلم نمونه کشوری استان در سال آینده از شهرستان بشرویه انتخاب شده است.

هاونگی عنوان کرد: از مجموع معلمان انتخاب شده نمونه 57 درصد آقاین و 43 درصد خانم ها بوده اند.

برگزاری 45 عنوان برنامه ویژه گرامیداشت هفته معلم

دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم خراسان جنوبی با اشاره به مهمترین اهداف ستاد گرامیداشت مقام معلم در استان اظهارکرد: تحقق سند بنیادین، عملیاتی کردن مطالبات مقام معظم رهبری و تکریم و بزرگداشت مقام معلم از مهمترین اهداف این ستاد است.

وی تصریح کرد: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری برنامه های فرهنگی بسیار متنوعی را در استان برنامه ریزی کرده ایم.

هاونگی ازبرگزاری45 برنامه فرهنگی همزمان با هفته معلم سال آینده در استان خبر داد و یاداور شد: اعزام کاروان های سپاس، دیدار با خانواده های معلمان شهید، برپایی نمایشگاهی از آثار شهید مطهری در استان از جمله این برنامه ها است.