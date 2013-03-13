بررسي مشكلات 774 واحد توليدي در ستاد تسهيل مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل سرمايه گذاري و پشتيباني واحدهاي توليدي و شهرك هاي صنعتي استان با اشاره به اينكه تاكنون 19 جلسه ستاد و 75 جلسه كارگروه هاي تخصصي تشكيل شد، گفت: از برآیند اين جلسات، 818 مصوبه نهايي شد.



طاهايي با اشاره به اينکه تا كنون هزار و 48 درخواست در دبيرخانه ستاد تسهیل سرمایه گذاری استان كارشناسي شده است، بيان داشت: در اين جلسات به مسايل 774 واحد توليدي صنعتي استان رسيدگي و در راستاي رفع مشكلات آن ها تصميماتي اتخاذ گرديد.



استاندار مازندران با قدردانی از اهتمام بانکهای عامل استان در خصوص اعطای تسهیلات طی سال جاری به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صنعتی، خواستار تداوم این مهم شد.



طاهایی خواستار هدایت جریان نقدینگی و سرمایه در گردش به سمت واحدهای فعال تولیدی صنعتی شد و تصریح کرد: تمهیدات لازم برای بهره مندی واحدهای تولیدی خوش نام و فعال از تسهیلات صندوق توسعه ملی فراهم شود.



وی با بیان اینکه باید نظارت مجدانه نسبت به پرداخت سهم ارزش افزوده از سوی واحدهای تجاری فروشنده مواد اولیه تداوم یابد، تاکید کرد: امور مالیاتی با اعمال این مهم در خصوص این گونه واحدها و واحدهای صنعتی طرف قرارداد، از بروز مشکلات احتمالی پرداخت یا عدم پرداخت سهم ارزش افزوده ممانعت کنند.



طاهایی با اشاره به اینکه از اهداف مهم تشکیل جلسات ستاد تسهیل و تصمیم سازی در خصوص رفع مشکلات واحدهای تولیدی، صیانت از اشتغال پایدار است، خاطر نشان ساخت: مدیران ذی ربط از همه ظرفیت ها برای حمایت از تولید بهره گیری نمایند.



مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.