حذف تعدادی از مواد طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس/ سه ماده به کمیسیون ارجاع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در بررسی ماده 8 تا 11، به دلیل آنکه این مواد با ماده 7 این طرح مرتبط بود و نمایندگان در بررسی آن، ماده مذکور را حذف کردند، 4 ماده مرتبط دیگر را نیز با رای گیری حذف کردند.

در ادامه بررسی این طرح، ماده 12 که تبصره ای را به ماده 208 الحاق می کرد مورد بررسی قرار دادند.

ماده 208 آئین نامه داخلی مجلس تصریح دارد: در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل 88 قانون اساسی، از رئیس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سوال دارند، می توانند درخصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسئول کتبا تذکر دهند. هیات رئیسه خلاصه تذکر را در جلسه علنی مجلس قرائت و متن کامل تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ می نماید.

به گزارش مهر، در متن ماده 12 طرح اما آمده است: تبصره زیر به ماده 208 قانون الحاق می شود:

تبصره: قبل از پایان هر جلسه علنی حداکثر 5 نفر از نمایندگان می توانند هر کدام به مدت دو دقیقه تذکر شفاهی دهند و در صورتی که متقاضیان بیش از 5 نفر باشند به قید قرعه تعیین می شوند. نمایندگان نمی توانند درمدت یک ماه بیش از یک بار تذکر شفاهی دو دقیقه ای فوق را بدهند و حق واگذاری به دیگر نماینده را ندارند.

در بررسی این طرح از پیشنهاد حذف اصل ماده تا پیشنهادات مختلف حذف عباراتی مطرح شد اما هیچ کدام به تصویب نرسید. در نهایت مجلس برای اصل ماده رای گیری کرد که باز هم به تصویب مجلس نرسید و مجددا برای اینکه این ماده به تصویب برسد پیشنهادات حذفی دیگری مطرح شد اما مجددا مجلس با این پیشنهادات موافقت نکرد و با تصمیم رئیس جلسه که ابوترابی فرد عهده دار آن بود، این ماده به کمیسیون آئین نامه داخلی مربوطه ارجاع شد تا پس از اصلاحاتی مجددا به صحن مجلس ارائه شود.

در بررسی مواد 13 و 14 که آخرین مواد این طرح اصلاحی است نیز نمایندگان به نتیجه نرسیدند و هر دو ماده به کمیسیون آئین نامه ارجاع داده شد.

ماده 13 طرح می گوید: تبصره 3 ماده 223 قانون حذف و تبصره 1 به شرح زیر به این ماده الحاق می شود و شماره تبصره های 1 و2 تغییر می یابد:

تبصره: پس از اعلام وصول استیضاح در جلسه علنی،کاهش امضاها سبب خروج استیضاح از دستور نمی گردد.

این درحالی است که تبصره 3 ماده 223 قانون آئین نامه تصریح دارد: پس از طرح استیضاح در جلسه علنی، فقط در صورتی استیضاح از دستور کار مجلس خارج می شود که تعداد متقاضیان استیضاح به کمتر از ده نفر کاهش یابد، در این صورت می توانند دلایل خود را توسط نماینده منتخب خود ظرف 5 دقیقه در جلسه علنی مطرح نمایند. پس از این مرحله چنانچه وزیر درباره استیضاح درخواست صحبت بنماید، با تقاضای کتبی و موافقت رئیس مجلس می تواند حداکثر ده دقیقه در جلسه علنی صحبت کند.

به گزارش مهر، تبصره 3 این ماده در آخرین اصلاحات انجام گرفته در آئین نامه داخلی مجلس در مهرماه سال جاری در قانون آئین نامه داخلی مجلس گنجانده شده است.