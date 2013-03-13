25 خرداد نتایج ریاست جمهوری اعلام می شود/ برگزاری هرگونه میتینگ باید با مجوز فرمانداری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی در نشستی خبری به منظور تشریح اقدامات فرمانداری تهران برای برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین چهارمین دوره انتخابات شهر و روستا با بیان اینکه سالی که پشت سر گذاشتیم یکی از سخت‌ترین سال های عمر سی و سه ساله انقلاب بوده است، گفت: توطئه های مختلفی از سوی استکبار برای ایران طراحی شد که خروجی آن موجب بروز تورم، تحریم‌ها و از طرفی نیز موجب دلسردی مردم، بدبین کردن و جدا کردن آنان از حاکمیت و یا تقابل مردم با حاکمیت بود.

وی افزود: سال 91 علی رغم همه سختی ها و دشواری ها اولین سال بعد از آغاز اجرای هدفمندسازی یارانه ها بود اما با استقامت مردم و هدایت های رهبری هر چند سخت ولی باشکوه پشت سر گذاشته شد و حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن باقیمانده هیمنه دشمن را در هم شکست و آب پاکی را بر دشمن ریخت.

50 درصد بودجه از محل صادرات تامین شد

وی با بیان اینکه تحریم دشمن برای ما فرصت ایجاد کرد، گفت: امسال یکی از بی نظیرترین سال هایی است که ما کمترین وابستگی را به نفت داشتیم و بیش از 50 درصد بودجه از طریق صادرات تامین شده است.

4 هزار شعبه اخذ رای در تهران

وی همچنین در مورد برگزاری انتخابات 92 و تمهیداتی که فرمانداری تهران در این خصوص انجام داده است، تصریح کرد: فرمانداری تهران تقریبا یک هشتم انتخابات را در دل خود دارد و نزدیک به 4 هزار شعبه اخذ رأی در تهران هم برای ریاست جمهوری و هم برای شوراها داریم.

فرهادی افزود: روز اجرا بدون نیروهای پشتیبانی یکصد هزار نفر تدارک دیده شده اند که این تعداد نیروی انسانی انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا را در 24 خرداد رقم خواهد زد.

فرماندار تهران با بیان اینکه شناسایی این 100 هزار نفر شروع شده، بیان کرد: بخشی از نیروهای پشتیبانی و ستاد انتخابات تهران از 400 روز پیش شروع به کار کرده و جلسات زیادی در این روز با وزارتخانه ها داشتیم و 4 هزار محلی که قرار است در آن انتخابات برگزار شود، نیز در حال شناسایی است.

هیات اجرایی جداگانه برای شوراها و ریاست جمهوری

وی با تاکید بر اینکه انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری با دو هیات اجرایی جداگانه برگزار می شود، گفت: هیات اجرایی شورای شهر را در 17 فروردین و هیات انتخاباتی ریاست جمهوری را به دستور وزیر کشور در 15 اردیبهشت تشکیل خواهیم داد که تمام فرآیند انتخابات از ثبت نام تا برگزاری انتخابات و شمارش آراء را به عهده خواهند داشت.

فرهادی تاکید کرد: پیش بینی ما این است که تا پایان روز شنبه نتایج انتخابات ریاست جمهوری و بین سه یا چهار روز بعد از برگزاری انتخابات نتایج انتخابات شورای شهر را اعلام خواهیم کرد.

برگزاری انتخابات شیشه ای شعار فرمانداری تهران در انتخابات 92

فرماندار تهران با بیان اینکه برگزاری یک انتخابات شیشه ای، شفاف و روشن از اهداف فرمانداری تهران است، خاطر نشان کرد: اگرچه تاکنون نیز انتخابات های گذشته نیز شفاف بوده است، اما کمتر در مورد مردمی بودن انتخابات تاکنون صحبت شده است و رسانه ها کمتر به این موضوع پرداخته اند اما فرمانداری ها حلقه وصل انتخابات میان مردم و مسئولین برگزارکننده انتخابات هستند.

وی با بیان اینکه به شکل زیبایی انتخابات در ایران مردمی است، گفت: فرمانداری 30 معتمد دعوت می کند که این معتمدین ممکن است کشاورز، راننده، معلم و خانه دار و از دیگر مشاغل باشند که این 30 نفر با رای منفی خودشان 8 نفر را به عنوان اعضای هیات اجرایی انتخاب خواهد کرد. و در هر شعبه اخذ رای نیز سه ناظر و سه تا پنج نفر نیروی انتظامی برای تامین امنیت حضور خواهند داشت.

فرهادی تصریح کرد: هیچ شبهه ای در مورد اعضای هیات اجرایی و نوع انتخابات آنان وجود ندارد و القاء هر گونه شبهات در این خصوص دروغی بیش نیست و آب به آسیاب دشمن ریختن است.

نتایج انتخابات از 25 تا 27 خرداد اعلام می شود

فرماندار تهران با بیان اینکه نتایج انتخابات تا سه روز پس از برگزاری آن اعلام خواهد شد، گفت: سعی مان بر این است که از بیست و پنجم تا بیست و هفتم خرداد نتایج انتخابات به مردم اعلام شود.

وی همچنین در خصوص برگزاری انتخابات به صورت رایانه ای گفت: تمامی مراحل انتخابات به جز شمارش آراء به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

وی در خصوص چگونگی انتخاب هیات اجرایی گفت: 30 نفر معتمد توسط فرماندار انتخاب می شوند که این معتمدین 8 نفر را با رای مخفی خود به عنوان اعضای هیات اجرایی انتخاب می کنند و 5 نفر نیز به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند.

فرهادی افزود: از 17 فروردین 92 شروع انتخابات توسط وزیر کشور ابلاغ می شود و ظرف 5 روز هیات اجرایی برای انتخابات شورای شهر تشکیل و روز 23 فروردین ثبت نام از کاندیداها آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: ثبت نام شوراها در فرمانداری تهران و در روستاها در بخش داری ها انجام می شود.

تشکیل هیات اجرایی ریاست جمهوری از 15 اردیبهشت و شوراها از 17 فروردین

فرماندار تهران همچنین در خصوص انتخابات ریاست جمهوری گفت: از 15 اردیبهشت 92 ظرف مدت 5 روز هیات اجرایی برای انتخابات ریاست جمهوری تشکیل و از 21 اردیبهشت نیز ثبت نام کاندیداها در وزارت کشورآغاز می شود و بعد از طی شدن مراحل تعیین صلاحیت ها و تبلیغات کاندیداها در 24 خرداد انتخابات برگزار می شود.

نتایج ریاست جمهوری را یک روز بعد اعلام می کنیم

وی همچنین تصریح کرد: درصدد هستیم تا پایان روز شنبه نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کنیم.

فرماندار تهران در ادامه نشست خود با بیان اینکه تمام نمایندگان کاندیداها می توانند از صفر تا 100 برگزاری انتخابات حضور داشته باشند، تصریح کرد: نمایندگان کاندیداها می توانند تا پایان شمارش آرا در شعب اخذ رای حضور داشته باشند بنابراین با این شیوه حتی کاندیداها می توانند زودتر از وزارت کشور به نتایج انتخابات دسترسی داشته باشند.

حضور نمایندگان احزاب در شعب اخد رای

وی با بیان اینکه احزاب نیز می توانند نمایندگانی در شعب اخذ رای داشته باشند، گفت: قانون تعیین کرده احزاب به شرطی که پروانه داشته باشند می توانند در شعب اخذ رای نماینده داشته اما باید قبل از انتخابات نیروهایشان را به عنوان ناظر به فرمانداری معرفی کنند و مشخصات آنان را به ما بدهند تا بتوانند در شعب حضور داشته باشند.

فرماندار تهران تصریح کرد: هیچ کدامیک از نمایندگان کاندیداها و احزاب حق دخالت در انتخابات را ندارند و تنها می توانند ناظر بر اجرای آن باشند و اگر تخلفی مشاهده کردند آنها را به نهادهای ذیربط گزارش دهند.

برقراری امنیت انتخابات توسط 99 گردان عاشورای بسیج

وی همچنین در مورد چگونگی برقراری امنیت در زمان اخذ رای گفت: تهران شرایط امنیتی خاصی دارد و بیشتر مورد توجه بیگانگان است و از طرفی رسانه های خارجی به شدت انتخابات ایران را رصد می کنند بنابراین در هر شعبه اخذ رای بین سه تا 5 نفر مامور تامین امنیت آن هستند که تقریبا 500 هزار نفر برای این کار به کار گرفته خواهند شد.

فرهادی ادامه داد: همچنین 99 گردان عاشورا از بسیج مستضعفین نیز آماده باش هستند و تدابیرهای لازم در بحث نیرو فراهم شده تا امنیت 4000 شعبه اخذ رای تامین گردد.

فرماندار تهران بازدید از مکانهای شعب اخذ رای را یکی دیگر از برنامه های فرمانداری دانست و گفت: مدارس باید امتحاناتشان تا 20 خرداد تمام شده باشد و همچنین برگزاری مراسم سالگرد امام خمینی (ره) در 14 خرداد یک مانور امنیتی است و آمادگی ما را بیش از بیش خواهد کرد.

فرماندار تهران در ادامه نشست خبری با اشاره به فتنه 88 و شبهاتی که انتخابات ریاست جمهوری دهم بوجود آمد، بیان کرد: حتما کسانی در صدد هستند که در انتخابات 92 نیز ایجاد شبهه کنند و از همین الان هم آثاری مشاهده می شود.

فرهادی افزود: ممکن است کسانیکه صلاحیت ندارند کاندیدا شوند و اگر از فیلتر شورای نگهبان عبور نکنند ممکن است انتخابات را زیر سوال ببرند و بگویند که آزاد نیست و عده ای هم شاید در زمان شمارش آراء ایجاد شبهه کنند اما اینکه آیا این شبهه ها صحت دارد یا نه، از صفر تا صد آن دروغ است.

شورای چهارم در مورد انتخابات شورایاری تصمیم می گیرد

وی همچنین در خصوص انتخابات شورایاری ها گفت: شورای شهر چهارم صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص انتخابات شورایاری ها را دارند و آن شورا باید طرح خود را در نوع برگزاری این انتخابات به فرمانداری بدهد.

فرماندار تهران افزود: ممکن است شورای چهارم تصمیم بگیرد که انتخابات شورایاری که همان معتمدین محلات است به صورت برگزاری انتخابات، باشد و یا اینکه خودشان آنان را انتخاب کنند.

افزایش نرخ تاکسی توسط وزارت کشور

وی همچنین در مورد نرخ کرایه تاکسی و مصوبه شورای شهر مبنی بر 20 درصد افزایش قیمت کرایه ها گفت: هر افزایشی توسط شورای شهر باید به فرمانداری بیاید و ما نیز این طرح پیشنهادی را با ابلاغیه وزارت کشور تطبیق دهیم که اگر مغایرت داشت به شوراها بر می گردد و اگر مغایرت نداشته باشد نرخ نهایی تصویب می شود.

وی افزود: هر گونه افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل و عمومی از سوی وزارت کشور تعیین می شود و این 20 درصد که شورا تصویب کرده است تنها یک پیشنهاد است که فرمانداری در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد.

فرماندار تهران همچنین در خصوص جدایی ری از تهران گفت: ما در این زمینه تابع قانون مجلس هستیم و هر قانونی را که مجلس تصویب کند ما آن را اجرا خواهیم کرد.

وی افزود: طبق قانون قبلی انتخابات ری باید مستقل از تهران برگزار شود اما با توجه به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مجلس باید در این مورد تصمیم بگیرد ما نیز منتظر تصمیم قوه مقننه هستیم.

به عنوان فرماندار تهران مایلم که ری جزء تهران باشد

فرهادی تاکید کرد: من به عنوان فرماندار تهران مایل هستم که ری جزء تهران باشد.

وی در خصوص تبلیغات کاندیداها گفت: قبل از شروع تبلیغات ما شیوه تبلیغات را به صورت مکتوب به کاندیداها ارائه می دهیم در مورد تعداد ستادها، نحوه تبلیغات و اگر تخلفی صورت گیرد توسط هیات اجرایی بررسی خواهد شد.

فرهادی در خصوص برخی از فعالیت های زودهنگام کاندیداهای ریاست جمهوری ،گفت: در خصوص تخلفات انتخابات ریاست جمهوری فرمانداری نمی تواند ورود پیدا کند و وزارت کشور و شورای نگهبان مسئول آن هستند.

فرماندار تهران افزود: اما کسی که هنوز به طور قطع و یقین کاندیدا نیست برنامه ای برای انتخابات داشته باشد تخلف محسوب نمی شود چرا که باید کاندیداها ابتدا ثبت نام کنند و صلاحیت آنان از سوی شورای نگهبان تایید شود و بعد از تایید صلاحیتشان به عنوان کاندیدا محسوب می شوند بنابراین بعد از تعیین صلاحیتشان اگر تخلفی داشتند رسیدگی خواهد شد.

هرگونه میتینگ انتخاباتی باید با اجازه فرمانداری باشد

وی با تاکید بر اینکه هر حرکت سیاسی و میتینگ های انتخاباتی باید با اجازه فرمانداری باشد، گفت: هر حرکت سیاسی انتخاباتی در تهران نیازمند گرفتن مجوز از فرمانداری است و فرمانداری نیز تاکنون چنین مجوزی نداده است لذا برگزاری هر گونه برنامه های سیاسی انتخاباتی باید با مجوز فرمانداری تهران باشد.