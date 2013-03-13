هشت هزار کتاب هدیه پیک صبا به کتابخانه روستای سادات آبادان

محمدصادق جویجری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تعداد کتاب اهدایی بخشی از کتابهای جمع آوری شده پیک صبا در استان خوزستان بود که به این کتابخانه اهدا شد.



وی در خصوص کتابخانه روستای سادات افزود: این کتابخانه در طبقه بالایی مسجد امام حسین(ع) روستای سادات قرار دارد که با توافق هیئت امنای مسجد مذکور این مکان برای مدت 30 سال برای این امر اختصاص داده شده است.



وی با اشاره به استقبال خوب نوجوانان و جوانان این روستا از تنها مرکز فرهنگی این روستا افزود: برای راه اندازی این کتابخانه در زمینی به مساحت 600 مترمربع، مبلغ 200 میلیون ریال از سوی هیات امنای مسجد امام حسین (ع) هزینه شده است.

