رونمایی از 48 اثر فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی کمساری پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: مراسم رونمایی از آثار فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی فردا در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با حضور جمعی از فعالان این عرصه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیتهای مركز فرهنگی هنری دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم گفت: فعاليت‌ هاي این مرکز به دو صورت انجام می شود برخی فعالیتها ویژه آموزش فرهنگی و هنری طلاب و روحانیون است و برخی نیز در قالب حمایت و تشویق از هنرمندان طلبه و یا تاسیس و حمايت از انجمن‌های فرهنگی و هنری طلاب صورت می گیرد.

رئيس مركز فرهنگی هنری دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم با اشاره به محتوای دینی برنامه های این مرکز تصریح کرد: انتشار شش مجله دينی در رده‌های سنی مختلف، مجله ويژه بانوان و فصلنامه تخصصی هنر دينی از جمله کارهایی است که توسط این مرکز در حال انجام است.

وی كشف و پرورش استعدادهای هنری و بهره‌گيری از اين استعدادها در تبليغ را از جمله اهداف مرکز برشمرد و گفت: در این راستا دوره های مختلفی برگزار شده و خواهد شد که از جمله بهره مندی 450 طلبه از این دوره ها است.

کمساری از رونمایی از 48 اثر فرهنگی و هنری در مراسمی که فردا برگزار می شود خبرداد و افزود: بيش از 48 عنوان كتاب ادبی، هنری و 15 عنوان فيلم مستند از نقش روحانيت در عرصه‌های تبليغی تولید شده است و فردا رونمایی می شود.

وی از فعالیت 500 طلبه هنرمند در قالب تشکلهای فرهنگی و هنری این مرکز خبرداد و اظهار داشت: انجمن‌ های شعر، داستان، خوشنويسی، هنرهای تجسمی و ... بخشی از این تشکلهای را تشکیل می دهند.

رئيس مركز فرهنگی هنری دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم برگزاری جشنواره ملی عکس حوزه و جشنواره تخصصی شعر حوزه را از دیگر کارهای انجام شده دانست و بیان داشت: بيش از 700 اثر از شاعران حوزوی و دو هزار عکس باموضوعات تعیین شده به این جشنواره ها ارسال شد.

کمساری ظرفیت فرهنگی و هنری طلاب را ظرفیت بالایی دانست و تصریح کرد: میزان بودجه های تعیین شده برای این کارها در مقایسه با آمادگی طلاب و روحانيون بسيار ناچيز است

