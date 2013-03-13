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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

جهان عنوان کرد:

آزمون علمی چهار هزار دانش آموز عشایری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

آزمون علمی چهار هزار دانش آموز عشایری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره آموزش وپرورش عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: رقابت علمی بیش از چهار هزار دانش آموز عشایری در 10 حوزه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این آزمون در راستای کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی دانش آموزان وهمچنین ایجاد رقابت سالم علمی در میان آنها برگزار شد.

وی بیان داشت: آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با انواع سئوالات ازجمله سئوالات چندگزینه ای و ایجاد انگیزه و رغبت هرچه بیشتر بین فرهنگیان و دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی از دیگر اهداف برگزاری این آزمون است.

جهان افزود: این آزمون در قالب مسابقات علمی طرح کوشا در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه  برگزار شد.

وی تصریح کرد: این رقابت علمی در میان دانش آموز عشایری در سه مرحله به انجام رسید.

سرپرست اداره آموزش وپرورش عشایر استان اظهارداشت: 560 دانش آموز به مرحله پایانی راه یافتند که این افراد در 10 حوزه امتحانی به رقابت علمی پرداختند.

جهان افزود: 48 دانش آموز از هرسه مقطع تحصیلی برگزیده می شوند که طی مراسمی با اهدای لوح سپاس وهدایایی از آنها تقدیر خواهد شد.

کد مطلب 2018068

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