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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

"آتش بازی" فروردین با امین حیایی کلید می‌خورد

"آتش بازی" فروردین با امین حیایی کلید می‌خورد

بهمن گودرزی ساخت فیلم سینمایی تازه خود با عنوان "آتش بازی" را فروردین سال 92 آغاز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه "آتش بازی" را آرش قادری نوشته و این فیلم سینمایی به تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته در هدایت فیلم ساخته می‌شود. بهمن گودرزی این روزها پیش‌تولید فیلم خود را جلو می‌برد و تاکنون حضور امین حیایی از میان بازیگران آن قطعی شده است. بنا است "آتش بازی" از اواسط فروردین کلید بخورد.

داستان این فیلم درباره دختر و پسری است که هر دو درگیر یک موضوع کلاه‌برداری می‌شوند و سر دیگران کلاه می‌گذارند اما پس از مدتی خودشان هم با یکدیگر به مشکل می‌خورند.

گودرزی "شیش و بش" را سال گذشته در اکران سینماها داشت و سریال "ششمین نفر" نیز به کارگردانی او در دهه فجر از شبکه سه سیما روی آنتن رفت.

کد مطلب 2018070

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