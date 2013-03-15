به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه "آتش بازی" را آرش قادری نوشته و این فیلم سینمایی به تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته در هدایت فیلم ساخته می‌شود. بهمن گودرزی این روزها پیش‌تولید فیلم خود را جلو می‌برد و تاکنون حضور امین حیایی از میان بازیگران آن قطعی شده است. بنا است "آتش بازی" از اواسط فروردین کلید بخورد.

داستان این فیلم درباره دختر و پسری است که هر دو درگیر یک موضوع کلاه‌برداری می‌شوند و سر دیگران کلاه می‌گذارند اما پس از مدتی خودشان هم با یکدیگر به مشکل می‌خورند.

گودرزی "شیش و بش" را سال گذشته در اکران سینماها داشت و سریال "ششمین نفر" نیز به کارگردانی او در دهه فجر از شبکه سه سیما روی آنتن رفت.