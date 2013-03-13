ایجاد گمرکات در منطقه خداآفرین سال آتی عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، ارسلان فتحی پور توسعه و ایجاد امکانات زیربنایی در منطقه خداآفرین را که جزء مناطق آزاد تجاری صنعتی ارس می باشد در جهت رونق اقتصاد منطقه و ایجاد اشتغال پایدار ضوروری برشمرد.

وی منطقه خداآفرین و کلیبر را یکی از مناطق بکر کشاورزی و گردشگری آذربایجان شرقی با پتانسیل های بالقوه اعلام کرد و افزود: با تمهیدات ویژه مسئولین منطقه و ستاد جذب سرمایه گذاری این شهرستانها مسئولین ذیربط آماده ارائه خدمات و تسهیلات به سرمایه گذاران در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و گردشگری است.

نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامی سد بزرگ خداآفرین را زمینه ای مناسب برای توسعه بخش کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی فرآورده های دامی، لبنی و کشاورزی برشمرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات بانکی کم بهره از سرمایه گذاران بخش کشاورزی جهت توسعه محصولات کشاورزی در پایاب سد خداآفرین حمایت می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دوبانده کردن جاده اهر- کلیبر به جهت تعدد مسافران و گردشگران داخلی و خارجی که از جاذبه های تاریخی و گردشگری منطقه دیدن می کنند از نیازهای اصلی این منطقه برشمرد و افزود: انشاء الله عملیات اجرایی دوبانده کردن این پروژه از سال آتی آغاز می شود.

این مقام مسئول همچنین در خصوص ارتقاء بخش هوراند را که از آرزوهای دیرینه و خواسته چندین ساله مردم شریف و ولایتمدار این منطقه بود گفت: با پیگیری انجام شده و تأئید وزارت کشور و ارسال به هیئت دولت ارتقاء این بخش به شهرستان مورد موافقت و تصویب دولت قرار گرفت که امیدواریم با تحقق این امر شاهد رشد و توسعه این منطقه با استعداد باشیم.

فتحی پور گفت: همزمان با این ارتقاء هوراند، ارتقاء دهستان فندقلوی اهر به بخش فندقلو به تصویب هیئت دولت رسیده است.