حمایت از استعدادهای مناطق محروم در اولویت برنامه های بنیاد نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی مرادی ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: این اقدام در راستای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی در خدمت به محرومین و مستضعفین انجام می شود.

وی بیان کرد: جوانان و نوجوانان مناطق محروم این استان مستحق خدمت بیشتر هستند اما هنوز زیرساختها در برخی مناطق استان برای شکوفایی استعدادهای آنها مهیا نشده است.

مرادی با بیان اینکه همه استعداد ها و قابلیت ها در شهرها و مراکز استان ها جمع نشده است، افزود: مناطق محروم این استان سرشار ازاستعدادهایی است که در صورت توجه، حرفهای زیادی برای گفتن دارند.

وی از آمادگی بنیاد نخبگان این استان برای حمایت از دانش آموزان مستعد و محروم در استان خبر داد وگفت: این بنیاد علاوه بر اجرای وظایف خود اعم از شناسایی و هدایت، آمادگی حمایت از آنها را نیز در قالب طرح شهاب، دوست علمی، خیرین نخبه پرور و... دارد.

رئیس بنیاد نخبگان استان کهگیلویه وبویر احمد محرومیت مادی را مانعی برای رشد و شکوفایی استعدادها ندانست و گفت: محروم و صعب العبور بودن منطقه ای نباید منجر به شکوفا نشدن استعدادها و توانایی مردم آن منطقه شود.