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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۳۷

در کهگیلویه و بویراحمد:

حمایت از استعدادهای مناطق محروم در اولویت برنامه های بنیاد نخبگان

حمایت از استعدادهای مناطق محروم در اولویت برنامه های بنیاد نخبگان

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد نخبگان استان کهگیلویه وبویراحمد حمایت از استعدادهای برتر در مناطق محروم این استان را در اولویت برنامه های سال آینده این نهاد عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی مرادی ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: این اقدام در راستای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی در خدمت به محرومین و مستضعفین انجام می شود.

وی بیان کرد: جوانان و نوجوانان مناطق محروم این استان مستحق خدمت بیشتر هستند اما هنوز زیرساختها در برخی مناطق استان برای شکوفایی استعدادهای آنها مهیا نشده است.

مرادی با بیان اینکه همه استعداد ها و قابلیت ها در شهرها و مراکز استان ها جمع نشده است، افزود: مناطق محروم این استان سرشار ازاستعدادهایی است که در صورت توجه، حرفهای زیادی برای گفتن دارند.

وی از آمادگی بنیاد نخبگان این استان برای حمایت از دانش آموزان مستعد و محروم در استان خبر داد وگفت: این بنیاد علاوه بر اجرای وظایف خود اعم از شناسایی و هدایت، آمادگی حمایت از آنها را نیز در قالب طرح شهاب، دوست علمی، خیرین نخبه پرور و... دارد.

رئیس بنیاد نخبگان استان کهگیلویه وبویر احمد محرومیت مادی را مانعی برای رشد و شکوفایی  استعدادها ندانست و گفت: محروم و صعب العبور بودن منطقه ای نباید منجر به شکوفا نشدن استعدادها و توانایی مردم آن منطقه شود.

 

کد مطلب 2018074

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